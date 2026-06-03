¿Nueva fecha del Día del Padre por elecciones? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, miércoles 3 junio 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 3 de junio de 2026:



Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco , habló sobre la invitación del gremio a celebrar el Día del Padre una semana antes, con el fin de aprovechar el puente festivo y evitar coincidencias con la segunda vuelta presidencial, además de impulsar la actividad comercial en el país.

, habló sobre la invitación del gremio a celebrar el Día del Padre una semana antes, con el fin de aprovechar el puente festivo y evitar coincidencias con la segunda vuelta presidencial, además de impulsar la actividad comercial en el país. Francisco de Roux, expresidente de la Comisión de la Verdad, se refirió sobre el mensaje que envió al candidato Iván Cepeda y la importancia de la verdad en tiempos de incertidumbre , noticias falsas y acusaciones en el debate público.

, noticias falsas y acusaciones en el debate público. Jennie Lincoln, jefe de misión The Carter Center , analizó el informe publicado por la Misión de Observación Electoral tras los comicios del pasado domingo, así como el acompañamiento que continuará hasta la segunda vuelta presidencial en Colombia.

, analizó el informe publicado por la Misión de Observación Electoral tras los comicios del pasado domingo, así como el acompañamiento que continuará hasta la segunda vuelta presidencial en Colombia. Sondra Macollins Garvin, excandidata presidencial, habló sobre su trayectoria política.

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