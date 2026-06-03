En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Guaviare
Donald Trump
Iván Cepeda
De La Espriella

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

¿Nueva fecha del Día del Padre por elecciones? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, miércoles 3 junio 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 3 de junio de 2026.

Mañanas Blu con Camila Zuluaga
Mañanas Blu con Camila Zuluaga 10:30 AM
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de jun, 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 3 de junio de 2026:

  • Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, habló sobre la invitación del gremio a celebrar el Día del Padre una semana antes, con el fin de aprovechar el puente festivo y evitar coincidencias con la segunda vuelta presidencial, además de impulsar la actividad comercial en el país.
  • Francisco de Roux, expresidente de la Comisión de la Verdad, se refirió sobre el mensaje que envió al candidato Iván Cepeda y la importancia de la verdad en tiempos de incertidumbre, noticias falsas y acusaciones en el debate público.
  • Jennie Lincoln, jefe de misión The Carter Center, analizó el informe publicado por la Misión de Observación Electoral tras los comicios del pasado domingo, así como el acompañamiento que continuará hasta la segunda vuelta presidencial en Colombia.
  • Sondra Macollins Garvin, excandidata presidencial, habló sobre su trayectoria política.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad