Panorama financiero de la Nueva EPS: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, jueves 9 julio 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 9 de julio de 2026:



El senador electo Andrés Forero , habló de los estados financieros de Nueva EPS.

, habló de los estados financieros de Nueva EPS. Artur Romeu, director de Reportero Sin Fronteras para América Latina, se refirió sobre la preocupación por la libertad de prensa en el Gobierno de Abelardo De La Espriella , conocido por emprender acciones judiciales contra periodistas.

, conocido por emprender acciones judiciales contra periodistas. Jorge Luis Pinto, entrenador de fútbol, se manifestó sobre la eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026.

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