Polémica por arresto de Beto Coral en EEUU: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, jueves 18 junio 2026

Actualizado: 18 de jun, 2026
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 18 de junio de 2026:
- Pilar Rueda, esposa del candidato Iván Cepeda, habló de cómo ha sido recorrer el país haciendo campaña con su esposo.
- Federico Gómez, director de la Revista Cambio, se refirió sobre la campaña del candidato Abelardo De La Espriella.
- El exsenador José Obdulio Gaviria, se pronunció del controvertido arresto en Estados Unidos con fines de deportación de Franklin Humberto Coral.
- Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, abordó sobre la propuesta de Abelardo De La Espriella de refinanciar la deuda externa de Colombia.
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