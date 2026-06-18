Polémica por arresto de Beto Coral en EEUU: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, jueves 18 junio 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 18 de junio de 2026:



Pilar Rueda, esposa del candidato Iván Cepeda , habló de cómo ha sido recorrer el país haciendo campaña con su esposo.

, habló de cómo ha sido recorrer el país haciendo campaña con su esposo. Federico Gómez, director de la Revista Cambio, se refirió sobre la campaña del candidato Abelardo De La Espriella.

El exsenador José Obdulio Gaviria , se pronunció del controvertido arresto en Estados Unidos con fines de deportación de Franklin Humberto Coral.

, se pronunció del controvertido arresto en Estados Unidos con fines de deportación de Franklin Humberto Coral. Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, abordó sobre la propuesta de Abelardo De La Espriella de refinanciar la deuda externa de Colombia.

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