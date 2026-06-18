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Polémica por arresto de Beto Coral en EEUU: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, jueves 18 junio 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 18 de junio de 2026.

Mañanas Blu con Camila Zuluaga
Mañanas Blu con Camila Zuluaga 10:30 AM
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de jun, 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 18 de junio de 2026:

  • Pilar Rueda, esposa del candidato Iván Cepeda, habló de cómo ha sido recorrer el país haciendo campaña con su esposo.
  • Federico Gómez, director de la Revista Cambio, se refirió sobre la campaña del candidato Abelardo De La Espriella.
  • El exsenador José Obdulio Gaviria, se pronunció del controvertido arresto en Estados Unidos con fines de deportación de Franklin Humberto Coral.
  • Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, abordó sobre la propuesta de Abelardo De La Espriella de refinanciar la deuda externa de Colombia.

Escuche el programa completo aquí:

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