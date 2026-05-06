Presión de EE. UU. a la región por lucha antidrogas: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 6 mayo 2026

Actualizado: 6 de may, 2026
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 6 de mayo de 2026:
- María Claudia Lacouture, presidenta Cámara de Comercio Colombo Americana, habló sobre la presión de Estados Unidos a México y Colombia para endurecer sus políticas antidrogas, en línea con la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026.
- Fernando Del Pozo, almirante retirado, se refirió sobre las versiones que señalan avances hacia una posible tregua entre Irán y Estados Unidos, en medio de reportes sobre acuerdos de 14 puntos y anuncios de suspensión de operaciones militares.
- Kevin Arriguí, representante estudiantil Universidad Nacional, detalló los panfletos y carteles vistos en las instalaciones que rechazan la Asamblea Nacional Constituyente.
Alejandra Sanabria, esposa de Franque Hoyos, habló sobre el secuestro de su esposo y otros funcionarios en Arauca, en medio del anuncio del Frente de Guerra Oriental del ELN sobre un llamado "juicio revolucionario".
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