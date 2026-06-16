Propuesta sobre impuestos a productos azucarados: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, martes 16 junio 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 16 de junio de 2026:



Carolina Piñeros Ospina, directora ejecutiva de Red PaPaz , habló de la propuesta de José Manuel Restrepo de eliminar impuestos a productos con exceso de azúcar.

, habló de la propuesta de José Manuel Restrepo de eliminar impuestos a productos con exceso de azúcar. Lina María Bolívar, gerente de Unidad de Negocio de Panini Colombia, se refirió de la escasez de láminas del álbum del Mundial en Colombia.

Julián de Zubiría, director del Instituto Alberto Merani , abordó sobre el anuncio del primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, sobre la prohibición de redes sociales para menores de 16 años.

, abordó sobre el anuncio del primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, sobre la prohibición de redes sociales para menores de 16 años. La representante Catherine Juvinao, se refirió sobre la aprobación por parte de la Dirección Nacional de la Alianza Verde de la escisión que había solicitado.

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