¿Qué explica el incremento de las tarifas?: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, viernes 24 julio 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 24 de julio de 2026:



Didier Tavera, presidente de la Federación Nacional de Departamentos , habló sobre la estrategia de Abelardo De La Espriella para gobernar desde las regiones.

, habló sobre la estrategia de Abelardo De La Espriella para gobernar desde las regiones. Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá (GEB), se refirió sobre el anuncio del aumento del precio de la energía en Colombia.

Manuel Avendaño, miembro fundador del Miranda Center , abordó sobre el impacto de los terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio.

, abordó sobre el impacto de los terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio. Andreas Spaett, jefe de misión de MSF en Venezuela, explicó sobre cómo avanza la atención a los afectados por los terremotos en Venezuela.

Ovidio Rodríguez, coordinador del Sisben en el Valle , se refirió sobre el cambio en este modelo, pues empezará a implementarse un nuevo sistema llamado Registro Universal de Ingresos (RUI)

, se refirió sobre el cambio en este modelo, pues empezará a implementarse un nuevo sistema llamado Registro Universal de Ingresos (RUI) Laura Valdivieso, presidenta de la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores, habló sobre los nuevos aranceles de Estados Unidos.

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