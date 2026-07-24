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¿Qué explica el incremento de las tarifas?: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, viernes 24 julio 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 24 de julio de 2026.

Mañanas Blu con Camila Zuluaga
Mañanas Blu con Camila Zuluaga 10:30 AM
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de jul, 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 24 de julio de 2026:

  • Didier Tavera, presidente de la Federación Nacional de Departamentos, habló sobre la estrategia de Abelardo De La Espriella para gobernar desde las regiones.
  • Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá (GEB), se refirió sobre el anuncio del aumento del precio de la energía en Colombia.
  • Manuel Avendaño, miembro fundador del Miranda Center, abordó sobre el impacto de los terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio.
  • Andreas Spaett, jefe de misión de MSF en Venezuela, explicó sobre cómo avanza la atención a los afectados por los terremotos en Venezuela.
  • Ovidio Rodríguez, coordinador del Sisben en el Valle, se refirió sobre el cambio en este modelo, pues empezará a implementarse un nuevo sistema llamado Registro Universal de Ingresos (RUI)
  • Laura Valdivieso, presidenta de la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores, habló sobre los nuevos aranceles de Estados Unidos.

Escuche el programa completo aquí:

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