¿Qué explica el incremento de las tarifas?: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, viernes 24 julio 2026

Actualizado: 24 de jul, 2026
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 24 de julio de 2026:
- Didier Tavera, presidente de la Federación Nacional de Departamentos, habló sobre la estrategia de Abelardo De La Espriella para gobernar desde las regiones.
- Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá (GEB), se refirió sobre el anuncio del aumento del precio de la energía en Colombia.
- Manuel Avendaño, miembro fundador del Miranda Center, abordó sobre el impacto de los terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio.
- Andreas Spaett, jefe de misión de MSF en Venezuela, explicó sobre cómo avanza la atención a los afectados por los terremotos en Venezuela.
- Ovidio Rodríguez, coordinador del Sisben en el Valle, se refirió sobre el cambio en este modelo, pues empezará a implementarse un nuevo sistema llamado Registro Universal de Ingresos (RUI)
- Laura Valdivieso, presidenta de la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores, habló sobre los nuevos aranceles de Estados Unidos.
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