¿Qué hay detrás de las agresiones a Gustavo Bolívar?:Mañanas Blu, Camila Zuluaga,lunes 27 julio 2026

Actualizado: 27 de jul, 2026
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 27 de julio de 2026:
- Gustavo Bolívar, exsenador y exdirector del DPS, habló sobre las agresiones que denunció haber sufrido por parte de seguidores de Abelardo de la Espriella y el ambiente de tensión política que, según él, rodeó esos hechos.
- Jennifer Pedraza, senadora de Dignidad y Compromiso, se refirió sobre el caso de Juliana Guerrero y las investigaciones que se adelantan.
- Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, abordó sobre la propuesta de que la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella se realice en Cali.
- Andrés Ordoñez, presidente de la Unión Europea de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de Colombia (Unidiplo), habló sobre las consecuencias diplomáticas del anuncio de cierre de 14 embajadas y 15 consulados, y el impacto de esta decisión en la política exterior y los servicios consulares de Colombia.
- Rafael Uzcátegui, sociólogo y activista venezolano, abordó sobre las declaraciones de María Corina Machado, quien aseguró que no participará en los diálogos con el chavismo.
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