¿Qué hay detrás de las agresiones a Gustavo Bolívar?:Mañanas Blu, Camila Zuluaga,lunes 27 julio 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 27 de julio de 2026:



Gustavo Bolívar, exsenador y exdirector del DPS , habló sobre las agresiones que denunció haber sufrido por parte de seguidores de Abelardo de la Espriella y el ambiente de tensión política que, según él, rodeó esos hechos.

, habló sobre las agresiones que denunció haber sufrido por parte de seguidores de Abelardo de la Espriella y el ambiente de tensión política que, según él, rodeó esos hechos. Jennifer Pedraza, senadora de Dignidad y Compromiso, se refirió sobre el caso de Juliana Guerrero y las investigaciones que se adelantan.

Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca , abordó sobre la propuesta de que la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella se realice en Cali.

, abordó sobre la propuesta de que la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella se realice en Cali. Andrés Ordoñez, presidente de la Unión Europea de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de Colombia (Unidiplo), habló sobre las consecuencias diplomáticas del anuncio de cierre de 14 embajadas y 15 consulados, y el impacto de esta decisión en la política exterior y los servicios consulares de Colombia.

Rafael Uzcátegui, sociólogo y activista venezolano, abordó sobre las declaraciones de María Corina Machado, quien aseguró que no participará en los diálogos con el chavismo.

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