Remezón de ministros en Gobierno de Petro: reviva Mañanas Blu, programa completo, con Camila Zuluaga

Como lo anticipó Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, Colombia Compra Eficiente habilitó y eligió dentro de las 40 empresas que se irán a subasta inversa para abastecer el Programa de Alimentación Escolar - PAE de Bogotá, por más de 1.1 billones de pesos, a consorcio denunciado por presunta falsedad en documentos.

Desde el pasado 13 de marzo se encuentran el Secop los soportes que dan cuenta de la presunta falsedad de documentos, denuncia presentada contra algunos proponentes que participaron en el proceso licitatorio realizado por la Secretaría de Educación de Bogotá por intermedio de Colombia Compra Eficiente.

Las denuncias de las cuales tiene copia la Fiscalía General, la Dian y la Superintendencia de Industria y Comercio, dan cuenta de una presunta falsedad en documentos como la póliza de garantía que la aseguradora SURA dice no haber expedido, facturación que, dice la Dian, no corresponde y contratos con los que se soporta una experiencia que no existe, pero no solo eso, la experiencia que aportan en el esa certificación ni siquiera está relacionada con el objeto del contrato. Todos estos documentos fueron aportados por la empresa Industria Comercio Y Servicios Integrales ICS SAS como parte de la Unión Temporal Bapacop – Giess Sed 2023.

Siguen las reacciones por la polémica que ha causado el trámite de la reforma a la salud en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, que causó la ruptura de la coalición de Gobierno con los partidos que, este martes, 26 de abril, votaron a la ponencia de este proyecto de ley.

Esta reforma se convirtió en el talón de Aquiles del Gobierno de Gustavo Petro, pues, ahora, el país enfrenta una crisis política luego de que el presidente de la República pidiera la renuncia de varios de sus ministros.

Al respecto, el senador de la Alianza Verde Inti Asprilla, comentó que la situación actual es “sumamente grave” y, ahora, lo que sigue, según insistió, es “empezar una agenda de diálogo con los congresistas que hacen parte de la coalición para buscar una salida”, lo que parece una tarea difícil de cumplir por las divisiones en el Gobierno.