"Para mí, la ministra de Salud ha sido obstáculo": Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador

Sigue el tire y afloje en una de la reforma a la salud , uno de los más proyectos más importantes del Gobierno de Gustavo Petro. El presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, se refirió en Mañanas Blu, con Néstor Morales, al anunció del mandatario nacional de acabar con la coalición de Gobierno y su interpretación en la crisis política que se vive en el Ejecutivo desde la noche de este martes.

“Leímos los tweets del presidente Petro, nosotros desde la bancada no hemos estado en el ánimo de cambiar la decisión tomada en septiembre ya será una decisión del presidente de la República. Lo que hemos venido es trabajando por los colombianos desde la institucionalidad, de manera democrática, analizando los proyectos. Realmente hay un teléfono roto en el Ministerio de Salud, hemos gastado innumerables horas, en innumerables reuniones con los presidentes de los partidos, nos hemos reunido con el presidente Petro, con el ministro Prada, con la ministra Corcho; hemos llegado a acuerdos sobre la mesa, pero luego estos acuerdos no son acogidos”, señaló.

En medio de la agitada discusión, se refirió al panorama de esta iniciativa, pues su bancada decidió votar en contra porque se incluyeron 13 articulados nuevos que no fueron discutidos

“Nosotros estamos convencidos que se necesita una reforma a la salud, estamos convencidos, que si bien es una salud que funciona en Colombia, tiene muchas deficiencias todavía, pero hablamos con el ministro Prada le dimos los 13 puntos y no llegó el documento acordado y finalmente cuando llegó lo enviamos a los técnicos para que le hiciera un examen y cuando lo hizo ¡oh sorpresa! ninguno de los puntos había sido acogido y lo que hizo fue ratificar la decisión negativa de la bancada”, indicó Cepeda.

El presidente del Partido Conservador se refirió al revolcón ministerial que se dio luego que el presidente Petro pidiera la renuncia protocolaria de todo su gabinete y de lo que pasaría con sus cuotas partidarias tras esta decisión. Cepeda señaló a la ministra de la cartera, Carolina Corcho, como el principal obstáculo en el avance de la reforma.

“Me contó alguien que vio al ministro Reyes entrar a la Casa de Nariño, solo hablé con él anoche cuando me llamó a informarme que le habían pedido la renuncia. Esa será decisión del presidente, allí no vamos a influir. Así como logramos concertar una reforma tributaria con el ministro Ocampo y que los acuerdos sobre la mesa se plasmaban en el articulado, no lo hemos podido hacer con la ministra Corcho. De manera que es el Ministerio de Salud, es la ministra Carolina Corcho la que no ha dejado que tengamos un proyecto… para mí, ella ha sido el obstáculo para que tengamos una buena reforma a la salud”, enfatizó.

Finalmente, Cepeda indicó qué tipo de sanción podrían tener los congresistas conservadores que votaron la ponencia de la reforma a la salud positivamente, desobedeciendo así la directriz de la bancada.

