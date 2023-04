"Convocar a la gente a la calle no resolverá los problemas": Roy Barreras pide calma a Petro

El presidente del Congreso, Roy Barreras, también se pronunció sobre el remezón que hay en el Gobierno tras el anuncio del Gustavo Petro de pedir la renuncia de varios de sus ministros en medio del debate de la reforma a la salud, que provocó la ruptura de la coalición con los partidos, entre ellos, el Conservador y Liberal.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Roy Barreras comentó que el “camino correcto” es el debate, votar artículo por artículo y revisar lo que sea mejor para el sistema de salud del país. En ese sentido, hizo un llamado a la calma y buscar soluciones que no generen más polarización.

“No puede descartarse la institucionalidad. Entonces hay que intentar tranquilidad, unidad, moderación y aferrarse a la institucionalidad, si no hay instituciones, hay caos (…) Convocar a la agitación en las calles no va a resolver los problemas reales; el Gobierno no puede agitarse contra sí mismo, el país necesita soluciones”, dijo.

Crisis “inédita” en el Gobierno Petro

Roy Barreras calificó de “viejo modelo” la situación actual que vive el país, la de crisis en el gabinete que, ahora, pone en jaque la aprobación de las reformas que adelanta el Gobierno y expone aún más la división de apoyos y la ruptura de la colación con los partidos, la cual señaló de “inédita”.

“La sociedad colombiana no debe dividirse entre amigos y enemigos del cambio. En esta crisis, que es inédita, porque no recuerdo un Gobierno que a los ocho meses decrete la muerte de su coalición, todo Gobierno necesita estabilidad y trasmitirla (…) Sabemos que se necesita un cambio en Colombia, pero la manera de hacerlo es al interior de las instituciones”, recalcó.

Polémica salida de ministros del Gobierno Petro

Sobre las declaraciones del presidente Gustavo Petro en la noche de este martes, 26 de abril, Roy Barreras comentó que le “sorprendieron”, pues, insistió, hay que aferrarse a la institucionalidad en estos momentos.

“Lo que está en juego es mucho más, pareciera que todo el Gobierno y el futuro de Colombia gira alrededor de la reforma a la salud”, puntualizó en Blu Radio el presidente del Congreso.

