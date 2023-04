Presidente Gustavo Petro pidió la renuncia protocolaria de todos sus ministros

En la noche de este martes, el presidente Gustavo Petro pidió la renuncia protocolaria a todos sus ministros. La intención del mandatario es ‘volver a barajar las cartas’, cuando lleva menos de nueve meses de iniciado su Gobierno.

Este es el segundo revolcón ministerial, tras la salida de Alejandro Gaviria del Ministerio de Educación, María Isabel Urrutia del Ministerio del Deporte y Patricia Ariza de Cultura.

"Agradezco los servicios prestados por los ministros Alejandro Gaviria, María Isabel Urrutia y Patricia Ariza. Con sus aportes han contribuido a enriquecer el debate y a iniciar los cambios por los que votó el país. Y los invito a que desde el lugar donde estén nos ayuden a construir este pacto social", dijo en su momento el presidente.

La petición de Petro llega horas después de que fuera aprobada para discusión la ponencia de reforma a la salud que presentó su Gobierno. Esta fue votada a favor, diez contra ocho, por la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

Reforma que ha sido duramente criticada. Por ejemplo, el expresidente Juan Manuel Santos, en Twitter, destacó que en el sistema de salud en Colombia es uno de los mejores, no dicho por él, sino por expertos.

“Presidente Gustavo Petro: Colombia tiene uno de los mejores sistemas de salud en el mundo. No lo digo yo, lo dice la revista The Lancet. Por supuesto hay mucho por mejorar, pero no podemos destruir lo que hemos construido”, publicó Santos.

