No se hallaron irregularidades: Fiscalía al pedir preclusión de proceso contra Julián Bedoya

En la audiencia virtual ante el juez del caso este martes, la Fiscalía pidió formalmente la preclusión del proceso penal contra el exsenador Julián Bedoya por su título exprés de abogado en la Universidad de Medellín .

El fiscal relató cada uno de los hechos y describió las denuncias hechas por supuestas irregularidades en la obtención del grado, al realizar una serie de exámenes de manera rápida, varios de ellos en un mismo día.

Según el fiscal del caso, Fernando Arias, no hubo irregularidades en el reingreso a la universidad, que los exámenes fueron hechos a manos y escritura del procesado, además en los tiempos del calendario académico. Agregó que los exámenes de suficiencia no fueron extemporáneos pues no tienen un cronograma como tal para presentarse.

Cabe recordar que las denuncias señalan supuestas irregularidades en la admisión de su reingreso a la universidad con un promedio insuficiente; la presentación y aprobación exprés de 4 suficiencias y 3 preparatorios en un solo día; y la inconsistencias en la fecha de entrega de su trabajo de grado para un libro, son algunos de los principales reproches al proceso académico del cuestionado político que estaría pensando en aspirar a la Gobernación de Antioquia para las próximas elecciones de octubre.

Publicidad

Una vez termine su intervención el fiscal del caso, intervendrán los apoderados de Julián Bedoya para que luego el juez de conocimiento tome una decisión sobre la preclusión o no de este proceso penal contra el exsenador.

Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar: