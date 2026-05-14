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Sigue controversia por medidas hacia el Clan del Golfo: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 14 mayo 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 14 de mayo de 2026.

Mañanas Blu con Camila Zuluaga
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de may, 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 14 de mayo de 2026:

  • Jesús David Contreras, alcalde de Tierraalta, Córdoba, habló de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) con el Clan del Golfo.

  • Gran Debate de las fórmulas vicepresidenciales: Juan Daniel Oviedo, Edna Bonilla y Leonardo Huerta participaron en un encuentro clave para exponer sus propuestas y visión de país. Estuvieron ausentes José Manuel Restrepo y Aida Quilcué, pese a que fueron invitados.

    Escuche el programa completo aquí:

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