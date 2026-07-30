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UEFA y FIFA chocan por el futuro de la Copa del Mundo: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 30 de julio 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 30 de julio de 2026.

Mañanas Blu con Camila Zuluaga
Mañanas Blu con Camila Zuluaga 10:30 AM
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de jul, 2026

Estos fueron los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 30 de julio de 2026:

  • Andrés Santamaría Garrido, director ejecutivo asocapitales, habló sobre el diagnóstico que advierte el alto nivel de riesgo en los aeropuertos de Cali y Barranquilla.
  • Diana Muñoz, abogada de Carlos Caicedo, se refirió sobre la condena contra el exgobernador del Magdalena por un caso de corrupción relacionado con el sistema de salud de Santa Marta.
  • Roger Bello, International Football Operations Expert, abordó sobre la advertencia de la UEFA a la FIFA por la posible participación de inversores privados en la propiedad de la Copa del Mundo y otros torneos.
  • Eduardo Verano de la Rosa, gobernador del Atlántico, se pronunció sobre los avances en la construcción de la sede presidencial de Abelardo De La Espriella en Barranquilla.

Escuche el programa completo aquí:

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