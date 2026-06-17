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Avanza logística para jornada de elecciones presidenciales: Mañanas Blu, miércoles 17 de junio 2026

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 17 de junio de 2026 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Nestor-Morales-Director-Mañanas-Blu.jpg
Director de Mañanas Blu, Néstor Morales
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de jun, 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 17 de junio de 2026:

  • Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de Bogotá, habló del cambio en el horario en la capital de la ley seca por la segunda vuelta de elecciones presidenciales.
  • Gustavo Bolívar, coordinador de campaña de Territorio Nacional de Iván Cepeda, se refirió sobre las declaraciones de Abelardo De La Espriella contra la izquierda.
  • El registrador Hernán Penagos, se pronunció sobre cómo avanzan los preparativos para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Escuche el programa completo aquí:

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