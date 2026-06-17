Avanza logística para jornada de elecciones presidenciales: Mañanas Blu, miércoles 17 de junio 2026

Actualizado: 17 de jun, 2026
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 17 de junio de 2026:
- Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de Bogotá, habló del cambio en el horario en la capital de la ley seca por la segunda vuelta de elecciones presidenciales.
- Gustavo Bolívar, coordinador de campaña de Territorio Nacional de Iván Cepeda, se refirió sobre las declaraciones de Abelardo De La Espriella contra la izquierda.
- El registrador Hernán Penagos, se pronunció sobre cómo avanzan los preparativos para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
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