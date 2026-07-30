Avanzan los preparativos para la posesión de De La Espriella: Mañanas Blu, jueves 30 de julio 2026

Actualizado: 30 de jul, 2026
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 30 de julio de 2026:
- La senadora Sara Castellanos, de Salvación Nacional, habló sobre los proyectos que presentarán y el evento de posesión de Abelardo De La Espriella.
- Carlos Andrés Pérez, rector de la Universidad Santiago de Cali, se refirió sobre las adecuaciones y logística para la posesión de Abelardo De La Espriella.
- El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, abordó sobre la recomendación a nivel nacional para hacer teletrabajo.
- La senadora del Centro Democrático María Clara Posada, se pronunció sobre la demanda de nulidad contra decretos del Gobierno.
- Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima, habló sobre el empalme regional con el gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella.
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