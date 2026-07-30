Avanzan los preparativos para la posesión de De La Espriella: Mañanas Blu, jueves 30 de julio 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 30 de julio de 2026:



La senadora Sara Castellanos, de Salvación Nacional , habló sobre los proyectos que presentarán y el evento de posesión de Abelardo De La Espriella.

, habló sobre los proyectos que presentarán y el evento de posesión de Abelardo De La Espriella. Carlos Andrés Pérez, rector de la Universidad Santiago de Cali, se refirió sobre las adecuaciones y logística para la posesión de Abelardo De La Espriella.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino , abordó sobre la recomendación a nivel nacional para hacer teletrabajo.

, abordó sobre la recomendación a nivel nacional para hacer teletrabajo. La senadora del Centro Democrático María Clara Posada, se pronunció sobre la demanda de nulidad contra decretos del Gobierno.

Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima, habló sobre el empalme regional con el gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella.

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