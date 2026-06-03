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Balance internacional sobre el proceso electoral en Colombia: Mañanas Blu, miércoles 3 de junio 2026

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 3 de junio de 2026 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Néstor-Morales-Mañanas-Blu.jpg
Director de Mañanas Blu, Néstor Morales
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de jun, 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 3 de junio de 2026:

  • Carlos Carrillo, director de la UNGRD, habló sobre la suspensión provisional ordenada por la Procuraduría en medio de las investigaciones por presunta participación en política de funcionarios públicos durante el proceso electoral de 2026.
  • José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo De La Espriella, se refirió sobre el escenario político que se abre tras los resultados de la primera vuelta presidencial.
  • José Antonio de Gabriel, jefe adjunto de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, abordó sobre los resultados de las elecciones presidenciales en Colombia.
  • Ariel Cortés, director de Medicina Legal, habló sobre la identificación de los cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre disidencias en zona rural de San José del Guaviare.
  • Fidencio Valencia, abuelo de la joven asesinada en Guaviare, se refirió al crimen ocurrido tras enfrentamientos entre disidencias en zona rural de San José del Guaviare.
  • María Fernanda Carrascal, representante a la Cámara Pacto Histórico, se pronunció sobre los resultados de las elecciones presidenciales.

Escuche el programa completo aquí:

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