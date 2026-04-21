Balance por tiroteo en pirámides en México; había colombianos: Mañanas Blu, martes, 21 de abril 2026

Actualizado: 21 de abr, 2026
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 21 de abril de 2026:
- Fernando García, embajador de Colombia en México, habló sobre el tiroteo ocurrido en las pirámides de Teotihuacán.
- Daniela Martínez, colombiana presente en el ataque en Teotihuacán, abordó sobre lo ocurrido en el tiroteo de las pirámides de Teotihuacán.
- Gabriel Becerra, miembro de la coordinación de la campaña de Iván Cepeda, profundizó sobre las condiciones planteadas por el candidato presidencial para debatir.
- Luis Alfonso Escobar, gobernador de Nariño, se refirió sobre el ataque con drones atribuido a las disidencias en el departamento.
- Diego López, alcalde de El Colegio (Cundinamarca), habló sobre la demanda que busca ampliar la licencia de maternidad de 18 a 27 semanas.
- El presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, abordó sobre la denuncia de la existencia de un “cartel de la insolvencia”.
- Lucía Bastidas, directora del Dadep, se refirió sobre el decreto para recuperar y regular el espacio público de la ciudad.
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