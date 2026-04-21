Balance por tiroteo en pirámides en México; había colombianos: Mañanas Blu, martes, 21 de abril 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 21 de abril de 2026:



Fernando García, embajador de Colombia en México , habló sobre el tiroteo ocurrido en las pirámides de Teotihuacán.

, habló sobre el tiroteo ocurrido en las pirámides de Teotihuacán. Daniela Martínez, colombiana presente en el ataque en Teotihuacán , abordó sobre lo ocurrido en el tiroteo de las pirámides de Teotihuacán.

, abordó sobre lo ocurrido en el tiroteo de las pirámides de Teotihuacán. Gabriel Becerra, miembro de la coordinación de la campaña de Iván Cepeda, profundizó sobre las condiciones planteadas por el candidato presidencial para debatir.

Luis Alfonso Escobar, gobernador de Nariño, se refirió sobre el ataque con drones atribuido a las disidencias en el departamento.

Diego López, alcalde de El Colegio (Cundinamarca) , habló sobre la demanda que busca ampliar la licencia de maternidad de 18 a 27 semanas.

, habló sobre la demanda que busca ampliar la licencia de maternidad de 18 a 27 semanas. El presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, abordó sobre la denuncia de la existencia de un “cartel de la insolvencia”.

Lucía Bastidas, directora del Dadep, se refirió sobre el decreto para recuperar y regular el espacio público de la ciudad.

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