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¿Cómo defendió Andrea Petro la gestión del Gobierno?: Mañanas Blu, lunes 27 de julio 2026

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 27 de julio de 2026 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Mañanas Blu
Mañanas Blu
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de jul, 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 27 de julio de 2026:

  • Alejandro Eder, alcalde de Cali, habló sobre la posibilidad de que la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella se realice en la ciudad.
  • María Quevedo, propietaria de una pastelería en Usaquén, Bogotá, se refirió sobre la violenta agresión de la que fue víctima por parte de un exempleado.
  • Mary Luz Herrán, exesposa del presidente Gustavo Petro, abordó sobre la investigación de la Fiscalía a Juliana Andrea Guerrero Jiménez y Verónica Guerrero Jiménez por presuntas irregularidades en contratación pública.
  • Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro, habló sobre el papel de Juliana Guerrero y salió en defensa de la gestión del Gobierno.
  • Rodrigo Peñailillo, director de CAF Colombia, se pronunció sobre el anuncio de inversiones por 9.000 millones de dólares para el país durante el Gobierno de Abelardo De La Espriella.

Escuche el programa completo aquí:

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