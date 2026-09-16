¿Cómo puede Colombia recuperar la certificación antidrogas?: Mañanas Blu, 16 de septiembre de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 16 de septiembre de 2026:



Luis Felipe Henao, presidente de la junta directiva de Ecopetrol, aseguró que la nueva administración tendrá tres prioridades: esclarecer posibles hechos de corrupción, garantizar el suministro energético ante El Niño y reactivar la exploración de petróleo y gas. Reveló que la auditoría ya tiene identificados más de 32 casos emblemáticos y señaló que algunos hallazgos podrían ser llevados también ante autoridades de Estados Unidos por las obligaciones que tiene Ecopetrol como emisor en ese país.

esclarecer posibles hechos de corrupción, garantizar el suministro energético ante El Niño y reactivar la exploración de petróleo y gas. Reveló que la auditoría ya tiene identificados más de 32 casos emblemáticos y señaló que algunos hallazgos podrían ser llevados también ante autoridades de Estados Unidos por las obligaciones que tiene Ecopetrol como emisor en ese país. César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, se refirió al hallazgo del cuerpo de una niña de entre 8 y 10 años en Ciudad Bolívar y pidió no relacionarlo, sin evidencia, con otros casos recientes de menores desaparecidos, mientras Medicina Legal establece su identidad y las causas de la muerte. Además, aseguró que actualmente hay 20 casos activos de menores en búsqueda y explicó que más del 75 % de los casos analizados y cerrados corresponden a ausencias voluntarias relacionadas principalmente con dinámicas familiares o sociales.

y pidió no relacionarlo, sin evidencia, con otros casos recientes de menores desaparecidos, mientras Medicina Legal establece su identidad y las causas de la muerte. Además, aseguró que actualmente hay 20 casos activos de menores en búsqueda y explicó que más del 75 % de los casos analizados y cerrados corresponden a ausencias voluntarias relacionadas principalmente con dinámicas familiares o sociales. Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, propuso que su departamento sea escenario de un piloto de erradicación de cultivos de coca utilizando glifosato aplicado con drones, en lugar del glufosinato de amonio planteado para Putumayo . Señaló que Antioquia podría aportar hasta $70.000 millones para combinar erradicación forzosa con programas de desarrollo alternativo y aseguró que el Gobierno Nacional quedó en estudiar la propuesta.

. Señaló que Antioquia podría aportar hasta $70.000 millones para combinar erradicación forzosa con programas de desarrollo alternativo y aseguró que el Gobierno Nacional quedó en estudiar la propuesta. El Dr. Mario Angulo, médico especialista en endocrinología pediátrica, explicó cómo funciona el modelo multidisciplinario de atención a menores con incongruencia de género y señaló que no todos los niños que manifiestan inquietudes sobre su identidad terminan recibiendo tratamiento farmacológico. Indicó que los bloqueadores de pubertad pueden utilizarse cuando comienza esta etapa del desarrollo, aproximadamente desde los nueve años, y sostuvo que son reversibles. A su vez, indicó que el equipo del que hizo parte atendió 114 pacientes desde 2017.

y señaló que no todos los niños que manifiestan inquietudes sobre su identidad terminan recibiendo tratamiento farmacológico. Indicó que los bloqueadores de pubertad pueden utilizarse cuando comienza esta etapa del desarrollo, aproximadamente desde los nueve años, y sostuvo que son reversibles. A su vez, indicó que el equipo del que hizo parte atendió 114 pacientes desde 2017. Kevin Whitaker, exembajador de Estados Unidos en Colombia, calificó como previsible la decisión estadounidense sobre la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas y explicó que la evaluación corresponde principalmente a lo ocurrido durante los 12 meses anteriores. Señaló que, pese a la decisión, los recursos de cooperación estadounidense continuarán llegando al país y consideró que el actual Gobierno deberá mostrar resultados frente a los cultivos de coca y las redes del narcotráfico para revertirla.

y explicó que la evaluación corresponde principalmente a lo ocurrido durante los 12 meses anteriores. Señaló que, pese a la decisión, los recursos de cooperación estadounidense continuarán llegando al país y consideró que el actual Gobierno deberá mostrar resultados frente a los cultivos de coca y las redes del narcotráfico para revertirla. Isabella Muñoz, gerente general desarrolladora del Grupo ZFB, aseguró que los centros de datos pueden convertirse en un motor de competitividad y atracción de inversión para Colombia. Explicó que nuevas tecnologías de enfriamiento han reducido significativamente el consumo de agua y afirmó que un proyecto de centros de datos de gran escala impulsado por el grupo podría movilizar cerca de US$9.000 millones en inversión durante los próximos cinco años y generar más de 5.300 empleos.

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