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¿Cuál será el rumbo de la política exterior del nuevo gobierno?: Mañanas Blu, jueves 9 de julio 2026

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 9 de julio de 2026 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Mañanas Blu
Mañanas Blu
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de jul, 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 9 de julio de 2026:

  • Omar Bula, ministro de Relaciones Exteriores designado, habló sobre el plan del gobierno de Abelardo De La Espriella para la cartera a la que llegará.
  • René Higuita, exfutbolista colombiano, se refirió sobre la propiedad que tiene en El Poblado que, según la justicia, guarda vínculos con el Cartel de Medellín.
  • Andrés Velasco, presidente de Asofondos, abordó sobre el plazo para trasladarse de régimen pensional.
  • César Cañizares, técnico del equipo de fútbol Jairo Hoyos en Valledupar, habló de la caravana que hicieron con banderas nazis.

Escuche el programa completo aquí:

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