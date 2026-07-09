¿Cuál será el rumbo de la política exterior del nuevo gobierno?: Mañanas Blu, jueves 9 de julio 2026

Actualizado: 9 de jul, 2026
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 9 de julio de 2026:
- Omar Bula, ministro de Relaciones Exteriores designado, habló sobre el plan del gobierno de Abelardo De La Espriella para la cartera a la que llegará.
- René Higuita, exfutbolista colombiano, se refirió sobre la propiedad que tiene en El Poblado que, según la justicia, guarda vínculos con el Cartel de Medellín.
- Andrés Velasco, presidente de Asofondos, abordó sobre el plazo para trasladarse de régimen pensional.
- César Cañizares, técnico del equipo de fútbol Jairo Hoyos en Valledupar, habló de la caravana que hicieron con banderas nazis.
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