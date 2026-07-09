¿Cuál será el rumbo de la política exterior del nuevo gobierno?: Mañanas Blu, jueves 9 de julio 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 9 de julio de 2026:



Omar Bula, ministro de Relaciones Exteriores designado , habló sobre el plan del gobierno de Abelardo De La Espriella para la cartera a la que llegará.

, habló sobre el plan del gobierno de Abelardo De La Espriella para la cartera a la que llegará. René Higuita, exfutbolista colombiano, se refirió sobre la propiedad que tiene en El Poblado que, según la justicia, guarda vínculos con el Cartel de Medellín.

Andrés Velasco, presidente de Asofondos , abordó sobre el plazo para trasladarse de régimen pensional.

, abordó sobre el plazo para trasladarse de régimen pensional. César Cañizares, técnico del equipo de fútbol Jairo Hoyos en Valledupar, habló de la caravana que hicieron con banderas nazis.

Escuche el programa completo aquí: