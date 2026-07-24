¿Cuándo el uso de las cesantías puede ser causal de despido?: Mañanas Blu, viernes 24 de julio 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 24 de julio de 2026:



Marjorie Zúñiga, magistrada de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia , habló sobre el fallo que confirmó que retirar las cesantías y no demostrar que el dinero se invirtió en los fines permitidos por la ley configura una falta grave que justifica el despido.

, habló sobre el fallo que confirmó que retirar las cesantías y no demostrar que el dinero se invirtió en los fines permitidos por la ley configura una falta grave que justifica el despido. María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana, se refirió sobre los nuevos aranceles de Estados Unidos.

Javier Díaz, presidente de Analdex , abordó sobre el impacto en la economía colombiana de los nuevos aranceles de Estados Unidos.

, abordó sobre el impacto en la economía colombiana de los nuevos aranceles de Estados Unidos. Alejandro Eder, alcalde de Cali, habló sobre la recompensa para ubicar a los asesinos de María Camila Potosí.

El senador Enrique Gómez explicó cómo será la posesión de Abelardo De La Espriella.

explicó cómo será la posesión de Abelardo De La Espriella. Manuel Cuesta, ciudadano cubano, habló sobre el apagón en el país.

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