¿Cuándo el uso de las cesantías puede ser causal de despido?: Mañanas Blu, viernes 24 de julio 2026

Actualizado: 24 de jul, 2026
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 24 de julio de 2026:
- Marjorie Zúñiga, magistrada de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, habló sobre el fallo que confirmó que retirar las cesantías y no demostrar que el dinero se invirtió en los fines permitidos por la ley configura una falta grave que justifica el despido.
- María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana, se refirió sobre los nuevos aranceles de Estados Unidos.
- Javier Díaz, presidente de Analdex, abordó sobre el impacto en la economía colombiana de los nuevos aranceles de Estados Unidos.
- Alejandro Eder, alcalde de Cali, habló sobre la recompensa para ubicar a los asesinos de María Camila Potosí.
- El senador Enrique Gómez explicó cómo será la posesión de Abelardo De La Espriella.
- Manuel Cuesta, ciudadano cubano, habló sobre el apagón en el país.
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