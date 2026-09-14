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¿Debe entrar la Policía a las universidades públicas?: Mañanas Blu, 14 de septiembre 2026

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 14 de septiembre de 2026 en Mañanas Blu.

Mañanas Blu
Mañanas Blu con Néstor Morales
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de sept, 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 12 de septiembre de 2026:

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  • José Ismael Peña, rector de la Universidad Nacional, se mostró dispuesto a construir con el Gobierno un protocolo para enfrentar hechos violentos dentro de los campus, pero sostuvo que la principal herramienta debe ser la inteligencia y no el ingreso indiscriminado de la Fuerza Pública. Aclaró que la autonomía universitaria no pone a las universidades por fuera de la ley y que, cuando existe un delito, Policía y Fiscalía pueden intervenir.
  • Guillermo Murillo, rector de la Universidad del Valle, aseguró que los episodios violentos que afectan a esa institución suelen producirse en sus alrededores y señaló que muchos de sus responsables no pertenecen a la comunidad universitaria. Pidió investigaciones para identificar a los responsables y evitar que estos hechos sean atribuidos de manera general a estudiantes y funcionarios.
  • Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, consideró que el Gobierno difícilmente logrará recortar en $45 billones el presupuesto y anticipó que podría terminar necesitando una ley de financiamiento y un mayor cupo de endeudamiento. Además, propuso que Ecopetrol venda su participación en ISA y que los recursos obtenidos se destinen a reducir deuda, además de devolverle mayor independencia a la compañía de transmisión eléctrica.
  • Christian Garcés, senador del Centro Democrático, respaldó el monto planteado por el Gobierno para el presupuesto de 2027, pero propuso reperfilar parte de la deuda pública para liberar entre $10 y $15 billones y destinar mayores recursos a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. Aclaró que su propuesta no implica dejar de pagar las obligaciones del país.
  • Santiago Osorio, representante a la Cámara de Alianza Verde, anunció que sectores de oposición propondrán un presupuesto de $596 billones, $38 billones menos que el monto planteado por el Gobierno. También cuestionó que la actual administración atribuya al gobierno anterior la situación fiscal y advirtió sobre el crecimiento de la deuda pública.
  • Orlando Molano, director del IDU, explicó que el desmonte del puente de la Calle 100 con Carrera Séptima tardará aproximadamente dos meses y se hará por secciones, sin implosión, para mantener el tránsito por la Séptima. El nuevo puente tendrá cuatro carriles y deberá estar habilitado entre octubre y noviembre de 2027; además, cerca del 80 % del material retirado será reutilizado en la obra.
  • Víctor Muñoz, ingeniero experto en ciberseguridad e inteligencia artificial, aseguró que es difícil pensar en una desaceleración global de la IA mientras Estados Unidos y China continúen compitiendo por liderar su desarrollo. Aunque no comparte los escenarios más apocalípticos sobre una posible extinción humana, sí advirtió que la tecnología puede ampliar las brechas económicas y sociales si países como Colombia no mejoran su conectividad, educación y adopción productiva de estas herramientas.
  • Juan Carlos Palacios, alcalde de Tadó, Chocó, informó que unas 75 personas participan en la búsqueda de una avioneta desaparecida que transportaba al piloto y a cuatro integrantes de una misión médica. Habitantes de la zona reportaron haberla visto volar a baja altura antes de perderse su rastro, mientras organismos de socorro y comunidades avanzan a pie por el territorio con recursos tecnológicos limitados.

Escuche el programa completo aquí:

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