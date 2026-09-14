¿Debe entrar la Policía a las universidades públicas?: Mañanas Blu, 14 de septiembre 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 12 de septiembre de 2026:

José Ismael Peña, rector de la Universidad Nacional, se mostró dispuesto a construir con el Gobierno un protocolo para enfrentar hechos violentos dentro de los campus, pero sostuvo que la principal herramienta debe ser la inteligencia y no el ingreso indiscriminado de la Fuerza Pública . Aclaró que la autonomía universitaria no pone a las universidades por fuera de la ley y que, cuando existe un delito, Policía y Fiscalía pueden intervenir .

. Aclaró que la autonomía universitaria no pone a las universidades por fuera de la ley y que, cuando existe un delito, . Guillermo Murillo, rector de la Universidad del Valle, aseguró que los episodios violentos que afectan a esa institución suelen producirse en sus alrededores y señaló que muchos de sus responsables no pertenecen a la comunidad universitaria . Pidió investigaciones para identificar a los responsables y evitar que estos hechos sean atribuidos de manera general a estudiantes y funcionarios.

. Pidió investigaciones para identificar a los responsables y evitar que estos hechos sean atribuidos de manera general a estudiantes y funcionarios. Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, consideró que el Gobierno difícilmente logrará recortar en $45 billones el presupuesto y anticipó que podría terminar necesitando una ley de financiamiento y un mayor cupo de endeudamiento. Además, propuso que Ecopetrol venda su participación en ISA y que los recursos obtenidos se destinen a reducir deuda, además de devolverle mayor independencia a la compañía de transmisión eléctrica.

Además, propuso que Ecopetrol venda su participación en ISA y que los recursos obtenidos se destinen a reducir deuda, además de devolverle mayor independencia a la compañía de transmisión eléctrica. Christian Garcés, senador del Centro Democrático, respaldó el monto planteado por el Gobierno para el presupuesto de 2027 , pero propuso reperfilar parte de la deuda pública para liberar entre $10 y $15 billones y destinar mayores recursos a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. Aclaró que su propuesta no implica dejar de pagar las obligaciones del país.

, pero propuso reperfilar parte de la deuda pública para liberar entre $10 y $15 billones y destinar mayores recursos a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. Aclaró que su propuesta no implica dejar de pagar las obligaciones del país. Santiago Osorio, representante a la Cámara de Alianza Verde, anunció que sectores de oposición propondrán un presupuesto de $596 billones , $38 billones menos que el monto planteado por el Gobierno. También cuestionó que la actual administración atribuya al gobierno anterior la situación fiscal y advirtió sobre el crecimiento de la deuda pública.

, $38 billones menos que el monto planteado por el Gobierno. También cuestionó que la actual administración atribuya al gobierno anterior la situación fiscal y advirtió sobre el crecimiento de la deuda pública. Orlando Molano, director del IDU, explicó que el desmonte del puente de la Calle 100 con Carrera Séptima tardará aproximadamente dos meses y se hará por secciones, sin implosión, para mantener el tránsito por la Séptima. El nuevo puente tendrá cuatro carriles y deberá estar habilitado entre octubre y noviembre de 2027; además, cerca del 80 % del material retirado será reutilizado en la obra.

y se hará por secciones, sin implosión, para mantener el tránsito por la Séptima. El nuevo puente tendrá cuatro carriles y deberá estar habilitado entre octubre y noviembre de 2027; además, cerca del 80 % del material retirado será reutilizado en la obra. Víctor Muñoz, ingeniero experto en ciberseguridad e inteligencia artificial, aseguró que es difícil pensar en una desaceleración global de la IA mientras Estados Unidos y China continúen compitiendo por liderar su desarrollo . Aunque no comparte los escenarios más apocalípticos sobre una posible extinción humana, sí advirtió que la tecnología puede ampliar las brechas económicas y sociales si países como Colombia no mejoran su conectividad, educación y adopción productiva de estas herramientas.

. Aunque no comparte los escenarios más apocalípticos sobre una posible extinción humana, sí advirtió que la tecnología puede ampliar las brechas económicas y sociales si países como Colombia no mejoran su conectividad, educación y adopción productiva de estas herramientas. Juan Carlos Palacios, alcalde de Tadó, Chocó, informó que unas 75 personas participan en la búsqueda de una avioneta desaparecida que transportaba al piloto y a cuatro integrantes de una misión médica. Habitantes de la zona reportaron haberla visto volar a baja altura antes de perderse su rastro, mientras organismos de socorro y comunidades avanzan a pie por el territorio con recursos tecnológicos limitados.

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