En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Mateo Pérez
Marco Rubio en el Vaticano
Hantavirus
EEUU - Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Disidencias asesinan a periodista en Antioquia: Mañanas Blu, jueves, 7 mayo 2026

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 7 de mayo de 2026 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Mañanas Blu
Mañanas Blu con Néstor Morales
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de may, 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 7 de mayo de 2026:

  • Iris Marín, defensora del Pueblo, habló sobre la desaparición del periodista Mateo Pérez Rueda en Briceño, Antioquia.
  • Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, se refirió del Regiotram.
  • Felipe Harman, director de la ANT, profundizó sobre el caso de Nicolás Laserna y los terrenos recuperados en Vichada.
  • Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, abordó sobre la solicitud de Canacol Energy de suspender contratos de suministro de gas en Colombia.
  • María Fernanda Rojas, ministra de Transporte, profundizó en la necesidad urgente de regular el uso de drones en Colombia tras registrarse un nuevo incidente cerca del aeropuerto El Dorado.
  • Yariel Macualo, esposa del agente del CTI Rodrigo López, se refirió del secuestro de su esposo por parte del ELN.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad