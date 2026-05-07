Disidencias asesinan a periodista en Antioquia: Mañanas Blu, jueves, 7 mayo 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 7 de mayo de 2026:



Iris Marín, defensora del Pueblo , habló sobre la desaparición del periodista Mateo Pérez Rueda en Briceño, Antioquia.

, habló sobre la desaparición del periodista Mateo Pérez Rueda en Briceño, Antioquia. Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, se refirió del Regiotram.

Felipe Harman, director de la ANT , profundizó sobre el caso de Nicolás Laserna y los terrenos recuperados en Vichada.

, profundizó sobre el caso de Nicolás Laserna y los terrenos recuperados en Vichada. Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, abordó sobre la solicitud de Canacol Energy de suspender contratos de suministro de gas en Colombia.

María Fernanda Rojas, ministra de Transporte , profundizó en la necesidad urgente de regular el uso de drones en Colombia tras registrarse un nuevo incidente cerca del aeropuerto El Dorado.

, profundizó en la necesidad urgente de regular el uso de drones en Colombia tras registrarse un nuevo incidente cerca del aeropuerto El Dorado. Yariel Macualo, esposa del agente del CTI Rodrigo López, se refirió del secuestro de su esposo por parte del ELN.

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