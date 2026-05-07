Disidencias asesinan a periodista en Antioquia: Mañanas Blu, jueves, 7 mayo 2026

Actualizado: 7 de may, 2026
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 7 de mayo de 2026:
- Iris Marín, defensora del Pueblo, habló sobre la desaparición del periodista Mateo Pérez Rueda en Briceño, Antioquia.
- Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, se refirió del Regiotram.
- Felipe Harman, director de la ANT, profundizó sobre el caso de Nicolás Laserna y los terrenos recuperados en Vichada.
- Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, abordó sobre la solicitud de Canacol Energy de suspender contratos de suministro de gas en Colombia.
- María Fernanda Rojas, ministra de Transporte, profundizó en la necesidad urgente de regular el uso de drones en Colombia tras registrarse un nuevo incidente cerca del aeropuerto El Dorado.
- Yariel Macualo, esposa del agente del CTI Rodrigo López, se refirió del secuestro de su esposo por parte del ELN.
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