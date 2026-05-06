Crisis en sistema de salud por grave situación financiera: Mañanas Blu, miércoles, 6 mayo 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 6 de mayo de 2026:



María José Pizarro, jefa de debate de Iván Cepeda , habló sobre las denuncias del candidato presidencial por presiones de grupos armados para influir en el electorado.

, habló sobre las denuncias del candidato presidencial por presiones de grupos armados para influir en el electorado. Emilio Tapia, empresario condenado por corrupción, se refirió sobre la polémica por su aparición en el Festival Vallenato.

Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech , abordó sobre el llamado del sector al Gobierno para poner en marcha la Ley 2277 de 2022, que elimina el cobro 4x1000 para transacciones por debajo de un umbral cercano a los 17 millones de pesos.

, abordó sobre el llamado del sector al Gobierno para poner en marcha la Ley 2277 de 2022, que elimina el cobro 4x1000 para transacciones por debajo de un umbral cercano a los 17 millones de pesos. El director de la Clínica Juan N. Corpas, Juan Carlos Vera, profundizó sobre la crítica situación financiera que enfrenta esta institución de salud.

Ernestina Mina, representante legal IPSI comunidad Agua Blanca, Cerrito , habló sobre la solicitud urgente de la comunidad indígena U’wa para que los servicios de salud trasladados a Cubará, Boyacá, regresen a su territorio, en medio de la preocupación por las dificultades de acceso a la atención médica en la zona.

, habló sobre la solicitud urgente de la comunidad indígena U’wa para que los servicios de salud trasladados a Cubará, Boyacá, regresen a su territorio, en medio de la preocupación por las dificultades de acceso a la atención médica en la zona. Diego Torres, profesor de la Universidad Nacional, se pronunció sobre las denuncias de amenazas de muerte en su contra.

Helberth Choachi, rector de la Universidad Pedagógica, se refirió sobre el nuevo episodio de tensión en el sistema de transporte público de Bogotá, tras un enfrentamiento entre estudiantes y personal de seguridad de TransMilenio.

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