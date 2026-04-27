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Fin de semana de terror por atentados de disidencias en Cauca: Mañanas Blu, lunes, 27 de abril 2026

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 27 de abril de 2026 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Mañanas Blu
Mañanas Blu con Néstor Morales
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de abr, 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 27 de abril de 2026:

  • María Palechor, lideresa de La Pedregosa, Cajibío, habló del ataque terrorista en la vía Panamericana.
  • Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, abordó sobre la escalada terrorista en el departamento.
  • El ministro de Defensa, general Pedro Sánchez, analizó la crisis de orden público en el suroccidente del país.
  • El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, se refirió sobre la crítica situación en la vía Bogotá - La Mesa.
  • Ricardo Silva, escritor y periodista colombiano, presentó su libro llamado "Mural".
  • Daniel Quintero, superintendente de Salud, habló de su llegada al cargo.

Escuche el programa completo aquí:

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