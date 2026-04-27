Fin de semana de terror por atentados de disidencias en Cauca: Mañanas Blu, lunes, 27 de abril 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 27 de abril de 2026:



María Palechor, lideresa de La Pedregosa, Cajibío, habló del ataque terrorista en la vía Panamericana.

Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca , abordó sobre la escalada terrorista en el departamento.

, abordó sobre la escalada terrorista en el departamento. El ministro de Defensa, general Pedro Sánchez, analizó la crisis de orden público en el suroccidente del país.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey , se refirió sobre la crítica situación en la vía Bogotá - La Mesa.

, se refirió sobre la crítica situación en la vía Bogotá - La Mesa. Ricardo Silva, escritor y periodista colombiano, presentó su libro llamado "Mural".

Daniel Quintero, superintendente de Salud, habló de su llegada al cargo.

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