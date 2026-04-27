Fin de semana de terror por atentados de disidencias en Cauca: Mañanas Blu, lunes, 27 de abril 2026

Actualizado: 27 de abr, 2026
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 27 de abril de 2026:
- María Palechor, lideresa de La Pedregosa, Cajibío, habló del ataque terrorista en la vía Panamericana.
- Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, abordó sobre la escalada terrorista en el departamento.
- El ministro de Defensa, general Pedro Sánchez, analizó la crisis de orden público en el suroccidente del país.
- El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, se refirió sobre la crítica situación en la vía Bogotá - La Mesa.
- Ricardo Silva, escritor y periodista colombiano, presentó su libro llamado "Mural".
- Daniel Quintero, superintendente de Salud, habló de su llegada al cargo.
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