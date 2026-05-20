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Gobierno anulará más de 5,8 millones de fotomultas: Mañanas Blu, miércoles, 20 mayo 2026

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 20 de mayo de 2026 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Mañanas Blu
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de may, 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 20 de mayo de 2026:

  • Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, habló sobre la manifestación registrada en inmediaciones de su vivienda en Llanogrande.
  • María Fernanda Rojas, ministra de Transporte, abordó sobre la orden de tumbar más de 5,8 millones de fotomultas.
  • Hernán Penagos, registrador nacional, se refirió sobre cómo avanza la preparación para las elecciones presidenciales.
  • La Doctora Damaris Romero, presidenta de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, habló sobre el caso de Yulixa Toloza.
  • Elie Milhem, presidente de Panini en Colombia, abordó sobre el auge del álbum Panini en el país en medio del ambiente mundialista.

Escuche el programa completo aquí:

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