Gobierno anulará más de 5,8 millones de fotomultas: Mañanas Blu, miércoles, 20 mayo 2026

Actualizado: 20 de may, 2026
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 20 de mayo de 2026:
- Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, habló sobre la manifestación registrada en inmediaciones de su vivienda en Llanogrande.
- María Fernanda Rojas, ministra de Transporte, abordó sobre la orden de tumbar más de 5,8 millones de fotomultas.
- Hernán Penagos, registrador nacional, se refirió sobre cómo avanza la preparación para las elecciones presidenciales.
- La Doctora Damaris Romero, presidenta de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, habló sobre el caso de Yulixa Toloza.
- Elie Milhem, presidente de Panini en Colombia, abordó sobre el auge del álbum Panini en el país en medio del ambiente mundialista.
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