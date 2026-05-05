Paloma Valencia responde a críticas por diálogo con Noboa: Mañanas Blu, martes, 5 mayo 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 5 de mayo de 2026:



La candidata presidencial Paloma Valencia habló sobre la decisión del Gobierno ecuatoriano de reducir la denominada "tasa de seguridad" aplicada a los productos colombianos, que pasará del 100 % al 75 %.

de reducir la denominada "tasa de seguridad" aplicada a los productos colombianos, que pasará del 100 % al 75 %. Jimmy Soto, vicepresidente de seguimiento y control de la ANM, se refirió a la emergencia en la mina de Sutatausa, Cundinamarca, que dejó nueve mineros fallecidos. Al respecto también se pronunció Jhonatan Ojeda, alcalde del municipio.

El doctor Wilson Cubides, director ejecutivo de la Liga Colombiana contra el Cáncer, profundizó sobre la situación financiera de la entidad, tras la suspensión de servicios en una de sus sedes en Bogotá.

Asimismo, el doctor William Aristizábal, gerente de la Clínica Medical , habló sobre la decisión de la entidad de suspender también la prestación de sus servicios en cuatro sedes de la ciudad.

, habló sobre la decisión de la entidad de suspender también la prestación de sus servicios en cuatro sedes de la ciudad. Liliana Villarreal, ingeniera colombiana de la NASA, contó su historia y participación en la próxima misión de Artemis III.

La senadora de la República María Fernanda Cabal mencionó la idea de crear un nuevo partido político en Colombia de derecha.

mencionó la idea de crear un nuevo partido político en Colombia de derecha. El doctor Hugo Pizzi, médico infectólogo y epidemiólogo argentino, habló sobre un posible brote de hantavirus en crucero de Argentina.

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