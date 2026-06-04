Gobierno le dice no a la Constituyente de cara a segunda vuelta: Mañanas Blu, jueves 4 de junio 2026

Actualizado: 4 de jun, 2026
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 4 de junio de 2026:
- El expresidente Álvaro Uribe, habló sobre si apoyará la campaña de Abelardo De La Espriella en segunda vuelta.
- Juan Daniel Oviedo, exfórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, aclaró por quién votará para la segunda vuelta.
- Sergio Fajardo, excandidato presidencial, abordó sobre por quien votará para la segunda vuelta.
- Yaxys Cires, director del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, habló del éxodo hotelero en Cuba.
- Armando Wouriyu Valbuena, vocero del comité promotor por la Asamblea Nacional Constituyente, se pronunció sobre el anuncio del retiro de la iniciativa de la Constituyente.
- Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, se refirió sobre el anuncio del comité promotor por la Asamblea Nacional Constituyente del retiro de la iniciativa.
- David Hernández, vicerrector de la Universidad de Antioquia, abordó sobre los desmanes de ayer a las afueras de la institución.
- Guillermo Murillo, rector de la Universidad del Valle, se pronunció sobre la suspensión de clases hasta la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
Escuche el programa completo aquí: