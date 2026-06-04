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Gobierno le dice no a la Constituyente de cara a segunda vuelta: Mañanas Blu, jueves 4 de junio 2026

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 4 de junio de 2026 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Néstor-Morales-Mañanas-Blu.jpg
Director de Mañanas Blu, Néstor Morales
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de jun, 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 4 de junio de 2026:

  • El expresidente Álvaro Uribe, habló sobre si apoyará la campaña de Abelardo De La Espriella en segunda vuelta.
  • Juan Daniel Oviedo, exfórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, aclaró por quién votará para la segunda vuelta.
  • Sergio Fajardo, excandidato presidencial, abordó sobre por quien votará para la segunda vuelta.
  • Yaxys Cires, director del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, habló del éxodo hotelero en Cuba.
  • Armando Wouriyu Valbuena, vocero del comité promotor por la Asamblea Nacional Constituyente, se pronunció sobre el anuncio del retiro de la iniciativa de la Constituyente.
  • Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, se refirió sobre el anuncio del comité promotor por la Asamblea Nacional Constituyente del retiro de la iniciativa.
  • David Hernández, vicerrector de la Universidad de Antioquia, abordó sobre los desmanes de ayer a las afueras de la institución.
  • Guillermo Murillo, rector de la Universidad del Valle, se pronunció sobre la suspensión de clases hasta la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Escuche el programa completo aquí:

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