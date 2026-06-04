Gobierno le dice no a la Constituyente de cara a segunda vuelta: Mañanas Blu, jueves 4 de junio 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 4 de junio de 2026:



El expresidente Álvaro Uribe, habló sobre si apoyará la campaña de Abelardo De La Espriella en segunda vuelta.

Juan Daniel Oviedo, exfórmula vicepresidencial de Paloma Valencia , aclaró por quién votará para la segunda vuelta.

, aclaró por quién votará para la segunda vuelta. Sergio Fajardo, excandidato presidencial, abordó sobre por quien votará para la segunda vuelta.

Yaxys Cires, director del Observatorio Cubano de Derechos Humanos , habló del éxodo hotelero en Cuba.

, habló del éxodo hotelero en Cuba. Armando Wouriyu Valbuena, vocero del comité promotor por la Asamblea Nacional Constituyente, se pronunció sobre el anuncio del retiro de la iniciativa de la Constituyente.

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo , se refirió sobre el anuncio del comité promotor por la Asamblea Nacional Constituyente del retiro de la iniciativa.

, se refirió sobre el anuncio del comité promotor por la Asamblea Nacional Constituyente del retiro de la iniciativa. David Hernández, vicerrector de la Universidad de Antioquia, abordó sobre los desmanes de ayer a las afueras de la institución.

Guillermo Murillo, rector de la Universidad del Valle, se pronunció sobre la suspensión de clases hasta la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

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