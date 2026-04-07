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Incertidumbre por el futuro de Ricardo Roa en Ecopetrol: Mañanas Blu, martes, 7 de abril 2026

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 7 de abril de 2026 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

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