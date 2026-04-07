Incertidumbre por el futuro de Ricardo Roa en Ecopetrol: Mañanas Blu, martes, 7 de abril 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 7 de abril de 2026:



Martín Ravelo, presidente de la USO , habló sobre la decisión de que el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, salga temporalmente de su cargo.

, habló sobre la decisión de que el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, salga temporalmente de su cargo. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán , abordó sobre sus cuestionamientos al Gobierno nacional tras la solicitud de libertad ante la Fiscalía a favor de alias 'Montañero'.

, abordó sobre sus cuestionamientos al Gobierno nacional tras la solicitud de libertad ante la Fiscalía a favor de alias 'Montañero'. Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia , se refirió sobre la reactivación de órdenes de captura contra 16 de los 23 cabecillas de bandas criminales, previamente suspendidas.

, se refirió sobre la reactivación de órdenes de captura contra 16 de los 23 cabecillas de bandas criminales, previamente suspendidas. Roy Barreras, candidato presidencial , explicó sobre su "teoría" entre la suspensión de órdenes de captura para los jefes del crimen organizado del Valle de Aburrá y posibles intereses electorales.

, explicó sobre su "teoría" entre la suspensión de órdenes de captura para los jefes del crimen organizado del Valle de Aburrá y posibles intereses electorales. Hernando Gauto, ingeniero en la misión Artemis II , habló sobre este hito en la exploración espacial, tras la difusión de las primeras imágenes de la Tierra desde el lado oculto de la Luna por parte de la NASA.

, habló sobre este hito en la exploración espacial, tras la difusión de las primeras imágenes de la Tierra desde el lado oculto de la Luna por parte de la NASA. Juan Manuel Mariño, gerente de la Concesionaria Ruta Bogotá Norte, se refirió sobre el inicio de la ampliación de la Autopista Norte.

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