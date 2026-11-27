Actualizado: 27 de nov, 2026
Los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 27 de noviembre de 2026:
- Luis Alfonso Escobar, gobernador de Nariño, informó que 59 municipios presentan afectaciones en el suministro de energía tras los atentados contra la infraestructura eléctrica, con sectores de la costa Pacífica que apenas reciben el 20 % del servicio. Advirtió sobre las dificultades que enfrentan comerciantes, empresarios, colegios y ciudadanos, y pidió al Gobierno Nacional acelerar las reparaciones, fortalecer la seguridad de la infraestructura eléctrica y evaluar la posibilidad de recibir energía desde Ecuador.
- Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, explicó las propuestas del Centro Democrático frente a la Ley de Rescate Fiscal, entre ellas reducir el tamaño del Estado para alcanzar ahorros de hasta 50 billones de pesos y permitir que el 4x1.000 y el ICA puedan descontarse del impuesto de renta. También respaldó un aumento moderado de los impuestos a la cerveza, los licores y los cigarrillos, con el que se podrían recaudar cerca de siete billones de pesos, y propuso gravar las plataformas de apuestas en línea.
- Julián Quintana, abogado de la familia de una menor presuntamente víctima de abuso sexual por parte de Carlos Caicedo, se refirió a la captura del exgobernador del Magdalena en España y aseguró que la Fiscalía cuenta con dictámenes forenses, testimonios, grabaciones y mensajes que respaldarían las acusaciones. El abogado afirmó que conoce otros posibles casos de abuso que no han sido denunciados por temor a represalias y reveló que la menor y su madre tuvieron que abandonar Santa Marta debido a las amenazas recibidas.
- Ariel Cortés, director de Medicina Legal, habló sobre el robo del que fue víctima en su vivienda en Bogotá y reveló que las autoridades investigan dos circunstancias que podrían estar relacionadas con sus funciones, aunque inicialmente considera que se trató de un hurto. Señaló que también se investiga un posible seguimiento en su contra, aclaró que no fueron sustraídos documentos de la institución y manifestó que evaluará solicitar un esquema de seguridad.
- Carlos Mario Gómez, gerente de Reconstrucción y Obras de Grupo Argos, anunció que a mediados de diciembre serán entregadas las primeras 40 de las 92 viviendas que se construyen en Unión Panamericana, Chocó, para las familias damnificadas por el terremoto del 10 de agosto. Las 52 restantes estarían listas a finales de enero y el proyecto, desarrollado junto con la Fundación Santo Domingo, también incluye parques, locales comerciales, vías de acceso y sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado.
- Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, confirmó que las autoridades investigan la posible participación de un cuarto secuestrador en la toma de rehenes del Éxito, luego de que algunas víctimas mencionaran su existencia, pese a que las grabaciones muestran a tres implicados dentro del establecimiento. También aseguró que entregará a la esposa de Jailer Muñetón la información recopilada por las autoridades sobre su presunta participación en el secuestro y cuestionó la desinformación que circuló en redes sociales durante la emergencia.
- José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, respondió a los señalamientos del presidente Abelardo de la Espriella por la presencia de Iván Cepeda en el Congreso Nacional de Ganaderos y negó que exista una alianza política con el senador. Explicó que la invitación se extendió a todos los congresistas, aseguró que las diferencias con el Gobierno venían desde antes de este episodio y consideró que podrían estar relacionadas con el distanciamiento entre el mandatario y su esposa, María Fernanda Cabal. Además, defendió la autonomía de los gremios y cuestionó la creciente polarización política del país.
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