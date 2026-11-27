Los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 27 de noviembre de 2026:



Luis Alfonso Escobar, gobernador de Nariño, informó que 59 municipios presentan afectaciones en el suministro de energía tras los atentados contra la infraestructura eléctrica , con sectores de la costa Pacífica que apenas reciben el 20 % del servicio. Advirtió sobre las dificultades que enfrentan comerciantes, empresarios, colegios y ciudadanos, y pidió al Gobierno Nacional acelerar las reparaciones, fortalecer la seguridad de la infraestructura eléctrica y evaluar la posibilidad de recibir energía desde Ecuador.

, con sectores de la costa Pacífica que apenas reciben el 20 % del servicio. Advirtió sobre las dificultades que enfrentan comerciantes, empresarios, colegios y ciudadanos, y pidió al Gobierno Nacional acelerar las reparaciones, fortalecer la seguridad de la infraestructura eléctrica y evaluar la posibilidad de recibir energía desde Ecuador. Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, explicó las propuestas del Centro Democrático frente a la Ley de Rescate Fiscal , entre ellas reducir el tamaño del Estado para alcanzar ahorros de hasta 50 billones de pesos y permitir que el 4x1.000 y el ICA puedan descontarse del impuesto de renta. También respaldó un aumento moderado de los impuestos a la cerveza, los licores y los cigarrillos, con el que se podrían recaudar cerca de siete billones de pesos, y propuso gravar las plataformas de apuestas en línea.

, entre ellas reducir el tamaño del Estado para alcanzar ahorros de hasta 50 billones de pesos y permitir que el 4x1.000 y el ICA puedan descontarse del impuesto de renta. También respaldó un aumento moderado de los impuestos a la cerveza, los licores y los cigarrillos, con el que se podrían recaudar cerca de siete billones de pesos, y propuso gravar las plataformas de apuestas en línea. Julián Quintana, abogado de la familia de una menor presuntamente víctima de abuso sexual por parte de Carlos Caicedo, se refirió a la captura del exgobernador del Magdalena en España y aseguró que la Fiscalía cuenta con dictámenes forenses, testimonios, grabaciones y mensajes que respaldarían las acusaciones. El abogado afirmó que conoce otros posibles casos de abuso que no han sido denunciados por temor a represalias y reveló que la menor y su madre tuvieron que abandonar Santa Marta debido a las amenazas recibidas.

y aseguró que la Fiscalía cuenta con dictámenes forenses, testimonios, grabaciones y mensajes que respaldarían las acusaciones. El abogado afirmó que conoce otros posibles casos de abuso que no han sido denunciados por temor a represalias y reveló que la menor y su madre tuvieron que abandonar Santa Marta debido a las amenazas recibidas. Ariel Cortés, director de Medicina Legal, habló sobre el robo del que fue víctima en su vivienda en Bogotá y reveló que las autoridades investigan dos circunstancias que podrían estar relacionadas con sus funciones , aunque inicialmente considera que se trató de un hurto. Señaló que también se investiga un posible seguimiento en su contra, aclaró que no fueron sustraídos documentos de la institución y manifestó que evaluará solicitar un esquema de seguridad.

, aunque inicialmente considera que se trató de un hurto. Señaló que también se investiga un posible seguimiento en su contra, aclaró que no fueron sustraídos documentos de la institución y manifestó que evaluará solicitar un esquema de seguridad. Carlos Mario Gómez, gerente de Reconstrucción y Obras de Grupo Argos, anunció que a mediados de diciembre serán entregadas las primeras 40 de las 92 viviendas que se construyen en Unión Panamericana, Chocó, para las familias damnificadas por el terremoto del 10 de agosto . Las 52 restantes estarían listas a finales de enero y el proyecto, desarrollado junto con la Fundación Santo Domingo, también incluye parques, locales comerciales, vías de acceso y sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado.

. Las 52 restantes estarían listas a finales de enero y el proyecto, desarrollado junto con la Fundación Santo Domingo, también incluye parques, locales comerciales, vías de acceso y sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado. Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, confirmó que las autoridades investigan la posible participación de un cuarto secuestrador en la toma de rehenes del Éxito , luego de que algunas víctimas mencionaran su existencia, pese a que las grabaciones muestran a tres implicados dentro del establecimiento. También aseguró que entregará a la esposa de Jailer Muñetón la información recopilada por las autoridades sobre su presunta participación en el secuestro y cuestionó la desinformación que circuló en redes sociales durante la emergencia.

, luego de que algunas víctimas mencionaran su existencia, pese a que las grabaciones muestran a tres implicados dentro del establecimiento. También aseguró que entregará a la esposa de Jailer Muñetón la información recopilada por las autoridades sobre su presunta participación en el secuestro y cuestionó la desinformación que circuló en redes sociales durante la emergencia. José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, respondió a los señalamientos del presidente Abelardo de la Espriella por la presencia de Iván Cepeda en el Congreso Nacional de Ganaderos y negó que exista una alianza política con el senador. Explicó que la invitación se extendió a todos los congresistas, aseguró que las diferencias con el Gobierno venían desde antes de este episodio y consideró que podrían estar relacionadas con el distanciamiento entre el mandatario y su esposa, María Fernanda Cabal. Además, defendió la autonomía de los gremios y cuestionó la creciente polarización política del país.

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