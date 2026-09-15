Ley Laura enfrenta al Congreso por tratamientos en menores: Mañanas Blu, 15 de septiembre 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 15 de septiembre de 2026:



Ricardo Valencia, exdirector del Dane, defendió las declaraciones que entregó antes de ser declarado insubsistente y aseguró que contaba con elementos técnicos suficientes para afirmar que, hasta ese momento, no había encontrado anomalías en las cifras de mercado laboral.

y aseguró que contaba con elementos técnicos suficientes para afirmar que, hasta ese momento, no había encontrado anomalías en las cifras de mercado laboral. Martín Ravelo, presidente de la USO, respaldó la continuidad del representante de los trabajadores en la junta de Ecopetrol y pidió que la nueva dirección fortalezca la exploración y producción de petróleo y gas. Frente a una eventual venta de ISA, señaló que el sindicato tiene reparos porque, aunque no pertenece al negocio tradicional de hidrocarburos, sigue siendo un patrimonio público de la Nación.

Frente a una eventual venta de ISA, señaló que el sindicato tiene reparos porque, aunque no pertenece al negocio tradicional de hidrocarburos, sigue siendo un patrimonio público de la Nación. El general Luis Miguel Díaz, comandante del Comando Aéreo de Combate N.º 5 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, explicó que la aeronave desaparecida fue ubicada en una zona de difícil acceso y que la prioridad es insertar rescatistas cerca del punto para establecer si hay sobrevivientes y adelantar la recuperación de sus ocupantes. Indicó que las condiciones del terreno y del clima han dificultado las operaciones y evitó anticipar las causas del accidente.

y que la prioridad es insertar rescatistas cerca del punto para establecer si hay sobrevivientes y adelantar la recuperación de sus ocupantes. Indicó que las condiciones del terreno y del clima han dificultado las operaciones y evitó anticipar las causas del accidente. Pedro Meseguer, experto en inteligencia artificial, consideró necesaria una regulación de esta tecnología, pero rechazó las predicciones que plantean una posible pérdida inmediata del control humano sobre los sistemas de IA . Aseguró que actualmente estos modelos no tienen voluntad propia y sostuvo que el mayor riesgo está en el uso que las personas puedan hacer de herramientas cada vez más poderosas.

. Aseguró que actualmente estos modelos no tienen voluntad propia y sostuvo que el mayor riesgo está en el uso que las personas puedan hacer de herramientas cada vez más poderosas. Freddy Tobar, coordinador de la Red Sismológica Nacional, explicó que la actividad registrada en Chocó corresponde a un enjambre sísmico diferente de las réplicas del terremoto del 10 de agosto y que podría prolongarse durante semanas o meses . Aclaró que la ocurrencia constante de movimientos pequeños no garantiza que no pueda presentarse posteriormente un sismo de mayor magnitud.

. Aclaró que la ocurrencia constante de movimientos pequeños no garantiza que no pueda presentarse posteriormente un sismo de mayor magnitud. Andrés Forero, senador del Centro Democrático, explicó que el proyecto de Ley Laura ya llegó a la Comisión Séptima y busca restringir en menores de edad el uso de bloqueadores de pubertad, terapias hormonales asociadas a transición de género y cirugías de reasignación . Señaló que la iniciativa contempla excepciones para tratamientos médicos relacionados con condiciones como pubertad precoz o alteraciones cromosómicas.

. Señaló que la iniciativa contempla excepciones para tratamientos médicos relacionados con condiciones como pubertad precoz o alteraciones cromosómicas. Mauricio Toro, representante a la Cámara por Alianza Verde, cuestionó el proyecto de Ley Laura y sostuvo que parte del debate se ha construido con cifras que, según él, mezclan tratamientos médicos por distintas condiciones con los relacionados con transición de género. Aseguró que en Colombia no hay registros de cirugías de reasignación sexual en menores y defendió que estos procedimientos médicos ya cuentan con controles y criterios de precaución.

y sostuvo que parte del debate se ha construido con cifras que, según él, mezclan tratamientos médicos por distintas condiciones con los relacionados con transición de género. Aseguró que en Colombia no hay registros de cirugías de reasignación sexual en menores y defendió que estos procedimientos médicos ya cuentan con controles y criterios de precaución. Olga Behar, periodista y escritora, presentó Telerobo, un videopodcast de ocho episodios que reconstruye el millonario robo de recursos del Ministerio de Defensa ocurrido en 1983 y atribuido a una trama encabezada por Roberto Soto Prieto . Behar explicó que la investigación recuperó documentos e interceptaciones del caso y busca contar por qué uno de los mayores robos de la época permaneció durante décadas prácticamente olvidado.

. Behar explicó que la investigación recuperó documentos e interceptaciones del caso y busca contar por qué uno de los mayores robos de la época permaneció durante décadas prácticamente olvidado. Roberto Deniz, periodista venezolano y director de Armando.info, explicó que la declaración de culpabilidad de Alex Saab ante la justicia estadounidense podría ser el primer paso hacia un acuerdo que reduzca su eventual condena a cambio de información. Señaló que Saab conoce las rutas financieras y los esquemas de corrupción del círculo de Nicolás Maduro y consideró posible que esa información termine siendo relevante para otros procesos en Estados Unidos.

Señaló que Saab conoce las rutas financieras y los esquemas de corrupción del círculo de Nicolás Maduro y consideró posible que esa información termine siendo relevante para otros procesos en Estados Unidos. Julián Báez Benítez, director de la Oficina Regional para las Américas de la Organización Meteorológica Mundial, advirtió que El Niño podría alcanzar una intensidad muy fuerte e incluso extraordinaria, comparable con los episodios de 1997-1998 y 1982-1983. Explicó que para Colombia y el norte de Suramérica el principal riesgo son las sequías prolongadas, la disminución del agua disponible y un mayor peligro de incendios forestales.

Explicó que para Colombia y el norte de Suramérica el principal riesgo son las sequías prolongadas, la disminución del agua disponible y un mayor peligro de incendios forestales. Paulo Gómez Hoyos, alcalde de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, explicó que el terremoto golpeó especialmente la economía turística del municipio, pese a que su infraestructura hotelera y sus principales atractivos permanecen operando con normalidad. Señaló que alrededor de 15.000 empleos directos e indirectos dependen del turismo y pidió a los viajeros regresar a Santa Rosa para apoyar la reactivación económica.

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