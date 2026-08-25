Manos criminales estarían detrás de incendios forestales: Mañanas Blu, martes 25 de agosto de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 25 de agosto de 2026:



El ministro del Interior, Rodrigo Lara, aseguró que el Gobierno tiene indicios de que algunos incendios forestales en el Tolima estarían relacionados con acciones de grupos armados ilegales . Explicó que los organismos técnicos han detectado uso de acelerantes y señaló que se investiga un patrón en el que los incendios coincidirían con acciones terroristas de disidencias de las Farc en municipios como Venadillo, Guamo, Coello y Ortega .

. Explicó que los organismos técnicos han detectado uso de acelerantes y señaló que se investiga un patrón en el que los incendios coincidirían con acciones terroristas de disidencias de las Farc en municipios como . La directora de Cortolima, Olga Lucía Alfonso, entregó un balance de la emergencia por incendios forestales en el Tolima. Informó que hay nueve incendios activos y que más de 27.000 hectáreas han sido afectadas en más de 22 municipios , con daños en cultivos de arroz, maíz, limón, pastos y ecosistemas naturales.

y que más de han sido afectadas en más de , con daños en cultivos de arroz, maíz, limón, pastos y ecosistemas naturales. Juan Manuel Muñoz, gerente de reconstrucción del Valle del Cauca, explicó por qué decidió asumir esta responsabilidad en lugar de continuar con su designación diplomática como embajador en Brasil. Aseguró que su experiencia durante el t erremoto de Popayán de 1983 influyó en su decisión y afirmó que una de sus prioridades será garantizar transparencia en el manejo de los recursos y evitar que personas no damnificadas se beneficien de las ayudas.

influyó en su decisión y afirmó que una de sus prioridades será en el manejo de los recursos y de las ayudas. La presidenta de la Cámara de Comercio de Cali, María del Mar Palau, informó que ya son más de 30.000 unidades productivas reportadas como afectadas por el terremoto en las zonas impactadas. Explicó que la mayoría son pequeñas empresas de menos de diez empleados e identificó que lo más urgente son apoyos enfocados en capital de trabajo, reparación de activos y mecanismos distintos a los utilizados durante la pandemia para proteger el empleo.

reportadas como afectadas por el terremoto en las zonas impactadas. Explicó que la mayoría son pequeñas empresas de menos de diez empleados e identificó que lo más urgente son apoyos enfocados en y mecanismos distintos a los utilizados durante la pandemia para proteger el empleo. La presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez, explicó que el giro inicial de $300.000 millones, dentro del paquete de $1,5 billones anunciado para el sector energético, busca aliviar la crisis financiera de las generadoras y garantizar la operación de las plantas térmicas ante la llegada del fenómeno de El Niño. Advirtió que las deudas del sector eléctrico se acercan a los $4 billones y aseguró que, aunque la medida es una señal positiva, el riesgo de un apagón todavía no está completamente descartado.

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