MinDefensa admite fallas de seguridad en el fusil Jaguar y confirma la búsqueda de alternativas

En entrevista con Mañanas Blu, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que el fusil Jaguar aún presenta problemas técnicos que impiden su adquisición por parte de la Fuerza Pública. Aunque el proyecto no ha sido cancelado, aseguró que el Gobierno ya avanza en un proceso paralelo para adquirir otro fusil, mientras el desarrollo colombiano intenta superar las fallas detectadas.

El jefe de la cartera castrense explicó que el Jaguar continúa siendo una apuesta de la industria nacional para fortalecer la autonomía estratégica del país, pero dejó claro que solo será adquirido si cumple completamente con los estándares exigidos por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

El fusil Jaguar seguirá en evaluación hasta noviembre

El funcionario señaló que la instrucción fue mantener vivo el proyecto, pero fijando una fecha límite para definir si está listo para entrar en operación.



“La instrucción que di es que avanzaran con ese proyecto. Si a 30 de noviembre estaba a punto y era 100 % confiable como lo requerían las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, se adquiriría. Si no, se compraría otro”, precisó en la entrevista.

El ministro recordó que el Jaguar no es un desarrollo reciente, sino un proyecto que lleva más de cuatro años de trabajo.

¿Qué problemas presenta el fusil Jaguar?

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El ministro explicó que las principales novedades detectadas están relacionadas con la fabricación y el ensamblaje del arma, lo que ha impedido certificar su confiabilidad.

“Hay problemas para la producción del Jaguar, no está a punto para que sea totalmente confiable como se requiere con los estándares de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Y hasta que no esté confiable, pues no se hará”, dijo.

Entre las dificultades mencionó inconvenientes en la caja de mecanismos, inicialmente fabricada en polímero, así como una falla ocurrida durante un proceso de ensamblaje tras unas pruebas.

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“En un momento, cuando estaban armando nuevamente después de unas pruebas, no quedó bien asegurado el armamento y generó una explosión. Otro también de una alineación con un proveedor, que son fallas que son necesarias corregir”, explicó el jefe de la cartera de Defensa.

Aclaró que el incidente no dejó consecuencias graves, pero sí evidenció que el fusil aún requiere ajustes antes de ser considerado apto para el servicio.

Gobierno avanza en otra alternativa de compra

El ministro enfatizó que el proyecto Jaguar no ha sido cancelado. Sin embargo, confirmó que el Gobierno abrió un proceso paralelo para evaluar otro proveedor de fusiles.

“No se ha abortado, pero sí se dio la orden también de avanzar en otra línea de adquisición. Es decir, avanzamos con este; si se llega a dar, lo ejecutamos. Avanzamos con un proveedor externo para otro fusil y lo que sea más rentable para la Fuerza Pública”, destacó Sánchez.

Finalmente, reveló que, de no prosperar el Jaguar, la alternativa que actualmente estudia el Ejército corresponde a fusiles de fabricación estadounidense.

“Van a tener un fusil confiable, el que sea. Ojalá sea el Jaguar, pero si no está a punto, pues no lo va a ser”, concluyó el saliente ministro.

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Escuche la entrevista completa aquí: