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Nuevo cruce entre Consejo de Estado y Gobierno por pensiones: Mañanas Blu, martes, 12 mayo 2026

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 12 de mayo de 2026 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Mañanas Blu
Mañanas Blu con Néstor Morales
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de may, 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 12 de mayo de 2026:

  • Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, habló sobre la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente la totalidad del decreto con el que el Gobierno nacional ordenó el traslado anticipado de recursos pensionales desde los fondos privados hacia Colpensiones.
  • Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, abordó sobre la decisión del Consejo de Estado de suspender por completo el traslado de recursos pensionales hacia Colpensiones.
  • María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, se refirió sobre su decisión de apoyar la candidatura presidencial de Paloma Valencia y no la de su suegro, Miguel Uribe Londoño.
  • Hermis Palacios, director de ingeniería y desarrollo de Indumil, habló sobre el fusil Jaguar.
  • Ursulina Ossa, coordinadora de Datos para América Central del IDMC, comentó sobre el más reciente Informe Mundial sobre Desplazamiento Interno 2026, que ubica a Colombia entre los países con mayor número de personas desplazadas internas en el mundo.
  • Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, abordó sobre la inflación en Colombia y los alimentos que más subieron de precio.

Escuche el programa completo aquí:

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