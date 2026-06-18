Polémica por el futuro de Air-e y el servicio de energía: Mañanas Blu, jueves 18 de junio 2026

Actualizado: 18 de jun, 2026
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 18 de junio de 2026:
- Claudia López, excandidata presidencial, habló sobre su decisión de sumarse a la campaña de Iván Cepeda.
- Fabio Humar, abogado de estadounidense acusado falsamente de abuso, se refirió de la denuncia contra las personas que grabaron los videos que se hicieron virales.
- Eduardo Verano, gobernador del Atlántico, abordó sobre la propuesta del presidente Gustavo Petro de liquidar Air-e.
- Eduardo Herrera, presidente de Supertex, habló de la producción de camisetas de la Selección Colombia.
- Luis Galarreta, fórmula vicepresidencial de Keiko Fujimori en Perú, se refirió de la ventaja sobre Roberto Sánchez en la elecciones presidenciales.
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