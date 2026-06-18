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Polémica por el futuro de Air-e y el servicio de energía: Mañanas Blu, jueves 18 de junio 2026

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 18 de junio de 2026 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Nestor-Morales-Director-Mañanas-Blu.jpg
Director de Mañanas Blu, Néstor Morales
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de jun, 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 18 de junio de 2026:

  • Claudia López, excandidata presidencial, habló sobre su decisión de sumarse a la campaña de Iván Cepeda.
  • Fabio Humar, abogado de estadounidense acusado falsamente de abuso, se refirió de la denuncia contra las personas que grabaron los videos que se hicieron virales.
  • Eduardo Verano, gobernador del Atlántico, abordó sobre la propuesta del presidente Gustavo Petro de liquidar Air-e.
  • Eduardo Herrera, presidente de Supertex, habló de la producción de camisetas de la Selección Colombia.
  • Luis Galarreta, fórmula vicepresidencial de Keiko Fujimori en Perú, se refirió de la ventaja sobre Roberto Sánchez en la elecciones presidenciales.

Escuche el programa completo aquí:

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