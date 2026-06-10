Polémica por orden de suspensión al presidente Petro: Mañanas Blu, miércoles 10 de junio 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 10 de junio de 2026:



Enrique Gómez, jefe de debate de la campaña de Abelardo De La Espriella , habló de la decisión del Tribunal de Bogotá que le prohíbe al candidato usar símbolos patrios y la expresión “firmes por la patria”.

, habló de la decisión del Tribunal de Bogotá que le prohíbe al candidato usar símbolos patrios y la expresión “firmes por la patria”. El senador Julio Elías Vidal, se refirió del proyecto que plantea la creación de un nuevo seguro obligatorio a conductores aparte del SOAT y que esté ligado a la licencia.

y que esté ligado a la licencia. Alejandro Ocampo, representante a la Cámara , abordó sobre la decisión de la presidenta de la Comisión de Acusación de suspender de su cargo al presidente Gustavo Petro.

, abordó sobre la decisión de la presidenta de la Comisión de Acusación de suspender de su cargo al presidente Gustavo Petro. Óscar Villamizar, representante a la Cámara, se pronunció sobre la decisión de la presidenta de la Comisión de Acusación de suspender de su cargo al presidente Gustavo Petro.

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