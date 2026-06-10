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Polémica por orden de suspensión al presidente Petro: Mañanas Blu, miércoles 10 de junio 2026

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 10 de junio de 2026 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Néstor-Morales-Mañanas-Blu.jpg
Director de Mañanas Blu, Néstor Morales
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de jun, 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 10 de junio de 2026:

  • Enrique Gómez, jefe de debate de la campaña de Abelardo De La Espriella, habló de la decisión del Tribunal de Bogotá que le prohíbe al candidato usar símbolos patrios y la expresión “firmes por la patria”.
  • El senador Julio Elías Vidal, se refirió del proyecto que plantea la creación de un nuevo seguro obligatorio a conductores aparte del SOAT y que esté ligado a la licencia.
  • Alejandro Ocampo, representante a la Cámara, abordó sobre la decisión de la presidenta de la Comisión de Acusación de suspender de su cargo al presidente Gustavo Petro.
  • Óscar Villamizar, representante a la Cámara, se pronunció sobre la decisión de la presidenta de la Comisión de Acusación de suspender de su cargo al presidente Gustavo Petro.

Escuche el programa completo aquí:

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