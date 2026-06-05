Polémica por uso de camiseta de Colombia en política: Mañanas Blu, viernes 5 de junio 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 5 de junio de 2026:



El abogado Wilman Bocanegra , habló de la tutela que le prohíbe a Abelardo De La Espriella usar la camiseta de la Selección Colombia para hacer campaña política.

, habló de la tutela que le prohíbe a Abelardo De La Espriella usar la camiseta de la Selección Colombia para hacer campaña política. María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, se refirió sobre cómo ha vivido el duelo tras un año de la muerte de Miguel Uribe Turbay.

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo , abordó de la decisión del petrismo de renunciar a la Constituyente.

, abordó de la decisión del petrismo de renunciar a la Constituyente. Luciano Pascoe, director general de Noticias y Comunicación de TV Azteca, habló de la tensa relación con la presidenta Claudia Sheinbaum.

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