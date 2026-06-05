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Polémica por uso de camiseta de Colombia en política: Mañanas Blu, viernes 5 de junio 2026

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 5 de junio de 2026 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Nestor-Morales-Director-Mañanas-Blu.jpg
Director de Mañanas Blu, Néstor Morales
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de jun, 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 5 de junio de 2026:

  • El abogado Wilman Bocanegra, habló de la tutela que le prohíbe a Abelardo De La Espriella usar la camiseta de la Selección Colombia para hacer campaña política.
  • María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, se refirió sobre cómo ha vivido el duelo tras un año de la muerte de Miguel Uribe Turbay.
  • Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, abordó de la decisión del petrismo de renunciar a la Constituyente.
  • Luciano Pascoe, director general de Noticias y Comunicación de TV Azteca, habló de la tensa relación con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Escuche el programa completo aquí:

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