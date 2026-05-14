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¿Qué pasará con órdenes de captura contra el Clan del Golfo?: Mañanas Blu, jueves, 14 mayo 2026

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 14 de mayo de 2026 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Mañanas Blu
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de may, 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 14 de mayo de 2026:

  • Ricardo Giraldo, abogado del Clan del Golfo, defendió el traslado inicial de cerca de 500 integrantes del grupo armado a las ZUT.
  • Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno con la Coordinadora Nacional, explicó de cómo serán las zonas de ubicación temporal.
  • Sebastián Ulchur, gerente interventor de Lili Pink, se refirió de la operación de las tiendas en el país.
  • Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, habló de la orden de correctivos a Tesla por retrasos en entregas en Colombia.
  • Willy Rodríguez, alcalde de San José del Guaviare, se pronunció sobre el asesinato de cuatro soldados del Ejército en medio de un ataque con explosivos en el departamento.

Escuche el programa completo aquí:

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