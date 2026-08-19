¿Qué revela el 'Libro de la Verdad' del gobierno de Petro?: Mañanas Blu, miércoles 19 de agosto 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 19 de agosto de 2026:



El alcalde de Cali, Alejandro Eder, aseguró que continúan las labores para recuperar a nueve víctimas que permanecen entre los escombros en tres puntos de la ciudad. Explicó que más de 10.000 familias ya han sido censadas y que unas 700 estructuras están siendo evaluadas, de las cuales cerca del 30 % podrían tener que ser demolidas.

Explicó que más de 10.000 familias ya han sido censadas y que unas 700 estructuras están siendo evaluadas, de las cuales cerca del 30 % podrían tener que ser demolidas. El vicepresidente José Manuel Restrepo afirmó que en Caldas ya comenzó la etapa de reconstrucción, con entrega de subsidios de arrendamiento y evaluación de viviendas y comercios afectados. También habló del denominado “Libro de la Verdad”, en el que el Gobierno identificó 82 casos que considera preocupantes en la gestión de la administración anterior y cerca de 300 alertas que siguen siendo analizadas.

que considera preocupantes en la gestión de la administración anterior y cerca de 300 alertas que siguen siendo analizadas. La ministra de Salud, Ana María Vesga, informó que 302 instituciones de salud presentan afectaciones por el terremoto y explicó que la reconstrucción de la infraestructura pública deberá financiarse con recursos destinados a la atención del desastre .

. María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de Propacífico, explicó que empresarios del Valle del Cauca comprometieron $220.000 millones para atender la emergencia y apoyar la reconstrucción. Cerca de $30.000 millones estarán destinados inicialmente a necesidades urgentes, mientras que el resto se concentrará principalmente en la recuperación de instituciones educativas y hospitalarias en Cali, Buenaventura y municipios del norte del Valle.

y apoyar la reconstrucción. Cerca de $30.000 millones estarán destinados inicialmente a necesidades urgentes, mientras que el resto se concentrará principalmente en la recuperación de instituciones educativas y hospitalarias en Cali, Buenaventura y municipios del norte del Valle. Juliana Velásquez, presidenta ejecutiva de Proantioquia explicó la propuesta de implementar un mecanismo de “reconstrucción por impuestos” , inspirado en el modelo de obras por impuestos, para facilitar que recursos del sector privado financien directamente proyectos en los municipios golpeados por el terremoto.

, inspirado en el modelo de obras por impuestos, para facilitar que recursos del sector privado financien directamente proyectos en los municipios golpeados por el terremoto. Harold Medina, arquitecto y profesor de la Universidad Javeriana de Cali, explicó los resultados de un estudio sobre los daños ocasionados por el terremoto en la ciudad. Señaló que más del 80 % de los reportes se concentran al occidente de la carrera 50 y que varias edificaciones de cuatro y cinco pisos pudieron resultar especialmente afectadas por la combinación entre las características del suelo, la frecuencia del movimiento sísmico y construcciones anteriores a las primeras normas sismorresistentes.

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