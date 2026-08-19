¿Qué revela el 'Libro de la Verdad' del gobierno de Petro?: Mañanas Blu, miércoles 19 de agosto 2026

Actualizado: 19 de ago, 2026
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 19 de agosto de 2026:
- El alcalde de Cali, Alejandro Eder, aseguró que continúan las labores para recuperar a nueve víctimas que permanecen entre los escombros en tres puntos de la ciudad. Explicó que más de 10.000 familias ya han sido censadas y que unas 700 estructuras están siendo evaluadas, de las cuales cerca del 30 % podrían tener que ser demolidas.
- El vicepresidente José Manuel Restrepo afirmó que en Caldas ya comenzó la etapa de reconstrucción, con entrega de subsidios de arrendamiento y evaluación de viviendas y comercios afectados. También habló del denominado “Libro de la Verdad”, en el que el Gobierno identificó 82 casos que considera preocupantes en la gestión de la administración anterior y cerca de 300 alertas que siguen siendo analizadas.
- La ministra de Salud, Ana María Vesga, informó que 302 instituciones de salud presentan afectaciones por el terremoto y explicó que la reconstrucción de la infraestructura pública deberá financiarse con recursos destinados a la atención del desastre.
- María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de Propacífico, explicó que empresarios del Valle del Cauca comprometieron $220.000 millones para atender la emergencia y apoyar la reconstrucción. Cerca de $30.000 millones estarán destinados inicialmente a necesidades urgentes, mientras que el resto se concentrará principalmente en la recuperación de instituciones educativas y hospitalarias en Cali, Buenaventura y municipios del norte del Valle.
- Juliana Velásquez, presidenta ejecutiva de Proantioquia explicó la propuesta de implementar un mecanismo de “reconstrucción por impuestos”, inspirado en el modelo de obras por impuestos, para facilitar que recursos del sector privado financien directamente proyectos en los municipios golpeados por el terremoto.
- Harold Medina, arquitecto y profesor de la Universidad Javeriana de Cali, explicó los resultados de un estudio sobre los daños ocasionados por el terremoto en la ciudad. Señaló que más del 80 % de los reportes se concentran al occidente de la carrera 50 y que varias edificaciones de cuatro y cinco pisos pudieron resultar especialmente afectadas por la combinación entre las características del suelo, la frecuencia del movimiento sísmico y construcciones anteriores a las primeras normas sismorresistentes.
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