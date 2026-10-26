Regreso de Machado reordena el escenario en Venezuela: Mañanas Blu, 26 de octubre de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 26 de octubre de 2026:



Delsa Solórzano, dirigente opositora venezolana, destacó el regreso de María Corina Machado a Venezuela y aseguró que la líder opositora está dispuesta a reunirse con Delcy Rodríguez y no pretende obstaculizar las negociaciones en curso . Defendió la unidad de la oposición pese a sus diferencias internas y señaló que el objetivo es avanzar hacia un Tribunal Supremo y un Consejo Nacional Electoral independientes que permitan unas elecciones democráticas.

. Defendió la unidad de la oposición pese a sus diferencias internas y señaló que el objetivo es avanzar hacia un Tribunal Supremo y un Consejo Nacional Electoral independientes que permitan unas elecciones democráticas. Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción, confirmó que esa organización ya presentó una denuncia para que se investiguen los señalamientos hechos por Deicy Jiménez sobre presuntas contrataciones irregulares durante el gobierno de Gustavo Petro . Enciso señaló que encontró un contrato en el Dapre publicado en julio de 2026 y sostuvo que las autoridades deberán establecer si existieron posibles delitos como tráfico de influencias, concusión o peculado, aclarando que estas hipótesis dependen de lo que logre probar la investigación.

. Enciso señaló que encontró un contrato en el Dapre publicado en julio de 2026 y sostuvo que las autoridades deberán establecer si existieron posibles delitos como tráfico de influencias, concusión o peculado, aclarando que estas hipótesis dependen de lo que logre probar la investigación. María Clara Posada, senadora del Centro Democrático, rechazó que sus cuestionamientos a la JEP constituyan una persecución personal contra alguno de sus magistrados y aseguró que hacen parte de su ejercicio de control político . La congresista defendió sus críticas a la actuación de la jurisdicción y pidió especial atención a la imparcialidad en el tratamiento de las víctimas y de los integrantes de la fuerza pública.

. La congresista defendió sus críticas a la actuación de la jurisdicción y pidió especial atención a la imparcialidad en el tratamiento de las víctimas y de los integrantes de la fuerza pública. Amat Zuluaga, director del Servicio Geológico Colombiano, explicó que Colombia mantiene en funcionamiento un reactor nuclear destinado exclusivamente a investigación y usos pacíficos. Señaló que se utiliza para estudiar muestras geológicas y apoyar aplicaciones en sectores como salud, agricultura e industria, y aseguró que su operación está sometida a estrictos controles nacionales e internacionales; incluso indicó que el reactor puede ser visitado por el público mediante recorridos programados.

Señaló que se utiliza para estudiar muestras geológicas y apoyar aplicaciones en sectores como salud, agricultura e industria, y aseguró que su operación está sometida a estrictos controles nacionales e internacionales; incluso indicó que el reactor puede ser visitado por el público mediante recorridos programados. Jorge Patiño, alcalde de Bosconia, Cesar, confirmó que Kbeto Zuleta perdió una de sus piernas tras el grave accidente del bus en el que viajaba su agrupación y señaló que varias víctimas fueron trasladadas a centros asistenciales de Valledupar. También explicó que el vehículo cayó al río en límites entre Cesar y Magdalena y que todavía no estaban determinadas las causas del siniestro.

y señaló que varias víctimas fueron trasladadas a centros asistenciales de Valledupar. También explicó que el vehículo cayó al río en límites entre Cesar y Magdalena y que todavía no estaban determinadas las causas del siniestro. Henrique Capriles, líder opositor venezolano, calificó como positivo el regreso de María Corina Machado y aseguró que su presencia puede convertirse en un contrapeso dentro del proceso de transición . Señaló que no tiene dudas de que Machado sería la candidata de la oposición en unas elecciones libres y defendió que los comicios presidenciales puedan celebrarse en 2027, después de renovar el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral.

. Señaló que no tiene dudas de que Machado sería la candidata de la oposición en unas elecciones libres y defendió que los comicios presidenciales puedan celebrarse en 2027, después de renovar el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral. Leandro Ferreira, experto en políticas públicas y director de Estrategia del Foro Brasileño de Fondos Soberanos, analizó la reelección de Lula da Silva y destacó que obtuvo alrededor de diez millones de votos más que en la primera vuelta. Consideró que los debates y la movilización de sectores que inicialmente no respaldaban a Lula incidieron en el resultado y advirtió que el mandatario enfrentará un escenario complejo para gobernar debido a la composición más conservadora del Congreso brasileño.

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