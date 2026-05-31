Más de 1.100 personas privadas de la libertad aptas ya ejercieron su derecho al voto

La jornada electoral avanza en los establecimientos penitenciarios del país con la participación de personas privadas de la libertad que aún no cuentan con una sentencia condenatoria en firme. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), en coordinación con la Registraduría Nacional del Estado Civil, habilitó mesas de votación en centros de reclusión para garantizar el ejercicio del derecho al sufragio de la población sindicada apta para votar.

De acuerdo con el balance entregado por las autoridades, a esta hora ya han votado 1.105 personas privadas de la libertad. Asimismo, 1.870 funcionarios y 1.428 ciudadanos particulares registrados en estos puestos de votación también han ejercido su derecho, para un total de 4.404 sufragantes en los establecimientos habilitados.

Actualmente, el Inpec tiene bajo su custodia cerca de 17.000 personas sindicadas que se encuentran habilitadas para participar en la jornada electoral. Para ello, se dispuso un operativo en 28 departamentos del país, donde funcionan 124 Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON) con 132 mesas electorales instaladas especialmente para este proceso.

Elecciones / Imagen de referencia / Foto: Registraduría Nacional

La entidad recordó que el derecho al voto en los centros penitenciarios aplica únicamente para aquellas personas que no han sido condenadas mediante sentencia ejecutoriada. En consecuencia, la participación está dirigida exclusivamente a la población sindicada que conserva plenamente sus derechos políticos.



Además de la participación de los internos habilitados, las autoridades informaron que ciudadanos residentes en zonas cercanas a los establecimientos penitenciarios también han acudido a las urnas. Según el reporte oficial, los ciudadanos que viven en áreas perimetrales o aledañas a los establecimientos penitenciarios, y que están registrados en esos puestos de votación, se han acercado para ejercer el voto.

La jornada continúa en los diferentes centros penitenciarios del país, donde las autoridades mantienen el monitoreo permanente para garantizar el desarrollo normal del proceso electoral y el ejercicio de los derechos políticos de las personas habilitadas para participar.