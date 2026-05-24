A prisión presunto implicado en asesinato de dragoneante del Inpec en Tuluá, Valle

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Carlos Andrés Triviño Lugo por su presunta participación en el asesinato del dragoneante del Inpec Juan Fernando Ríos Aristizábal, ocurrido el 12 de junio de 2021 en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca.

De acuerdo con la investigación, el procesado habría transportado en motocicleta al sicario que interceptó y atacó a la víctima cuando se dirigía a su residencia, luego de terminar su jornada laboral.

Las autoridades señalaron que, tres días después del crimen, Triviño Lugo fue capturado en posesión de una pistola Glock que, según análisis balísticos, habría sido utilizada en el homicidio del funcionario del Inpec.

Además, videos de cámaras de seguridad y otros elementos probatorios recopilados por la Fiscalía indicarían que el hoy procesado estuvo en la escena del crimen, facilitó la ejecución del ataque y posteriormente ayudó en la huida del agresor.



Por estos hechos, un fiscal especializado de la seccional Caquetá le imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Sin embargo, el señalado no aceptó los cargos.

Un juez determinó que Triviño Lugo deberá permanecer privado de la libertad en un centro carcelario. Actualmente, el hombre ya cumple una condena por otros hechos delictivos.