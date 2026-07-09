Lanzan en Colombia primer proyecto inmobiliario carbono neutral certificado por EDGE: hito ambiental

Colombia ha consolidado su posición en el panorama de la construcción sostenible a nivel internacional. El país norteño ha registrado la certificación del primer proyecto inmobiliario bajo la categoría Zero Carbon EDGE, el nivel más elevado que otorga este sistema de evaluación ambiental administrado por la Corporación Financiera Internacional (IFC), entidad perteneciente al Grupo Banco Mundial.

La infraestructura que ha logrado esta distinción es la Unidad Colombia BUG1A, situada en el municipio de Buga, en el departamento del Valle del Cauca. Con este reconocimiento, la edificación no solo se convierte en el único referente nacional con este estatus, sino que pasa a integrar un selecto grupo global, ya que en todo el mundo existen únicamente 13 proyectos que han logrado validar este estándar de neutralidad climática.

La confirmación de este logro coincide con las actividades de conmemoración de la Semana de la Construcción Sostenible. Desde la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) se ha destacado este avance como una señal para los sectores público y privado sobre la viabilidad de implementar estrategias de descarbonización que respondan directamente a los compromisos globales de mitigación del cambio climático.

Primer proyecto certificado como Zero Carbon EDGE en Colombia está en Buga, Valle del Cauca Foto: Prensa Camacol

Eficiencia de recursos y mitigación del impacto ambiental en Buga

La Unidad Colombia BUG1A es un complejo de almacenamiento y logística a temperatura controlada que pertenece a la firma Emergent Cold Latam. Durante sus fases de diseño y edificación, el proyecto documentó reducciones del 56% en el consumo de energía, un 51% en el gasto de agua y un 64% en la energía embebida dentro de los materiales de construcción, tomando como referencia los parámetros de la construcción convencional.



Para alcanzar la neutralidad total de carbono en su fase operativa, la administración de la infraestructura combinó la optimización arquitectónica con la implementación de fuentes limpias y mecanismos de compensación ambiental. Las modificaciones físicas incluyeron:

Reducción de las superficies de vidrio en la fachada del inmueble.

de vidrio en la fachada del inmueble. Instalación de techos y coberturas de paredes reflectantes.

de paredes reflectantes. Integración de sistemas especializados de aislamiento térmico.

Incorporación de equipos de aire acondicionado de alta eficiencia.

Adicionalmente, el complejo dispone de una infraestructura de generación de energía renovable instalada en el mismo sitio, lo que disminuye de forma directa la dependencia del suministro eléctrico de la red comercial. El porcentaje de energía convencional consumido externamente fue neutralizado mediante la adquisición de certificados de energía renovable bajo el mecanismo ECOGOX. Por su parte, las emisiones remanentes ligadas al uso de diésel —empleado en la planta eléctrica de emergencia— se compensaron con la compra de créditos de carbono enfocados en un proyecto de conservación de bosques en la región de la Amazonía.

Con estas características, el complejo del Valle del Cauca se sitúa al mismo nivel técnico de otras obras internacionales certificadas como Zero Carbon EDGE, tales como el Centro de Humedales de Gamuda Cove en Malasia, el establecimiento comercial Lidl en Lamía (Grecia) y el hotel Seda Atria en Iloilo (Filipinas).

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Los tres niveles de la certificación EDGE y el balance en Colombia

El sistema internacional EDGE opera en 115 países y evalúa los proyectos basándose en los ahorros demostrados en tres áreas específicas: agua, energía y energía embebida en los materiales. Actualmente, Colombia lidera las estadísticas de implementación con un acumulado que supera los 26 millones de metros cuadrados certificados distribuidos en 1005 proyectos residenciales y comerciales.

La escala de certificación del programa de la IFC se divide en tres niveles determinados por el porcentaje de eficiencia obtenido de la siguiente manera:

EDGE Certified: Exige el cumplimiento de un ahorro base del 20% en cada una de las tres categorías evaluadas. En el territorio colombiano se registran 867 proyectos bajo esta denominación.

Exige el cumplimiento de un ahorro base del 20% en cada una de las tres categorías evaluadas. En el territorio colombiano se registran 867 proyectos bajo esta denominación.

EDGE Advanced: Requiere alcanzar como mínimo un 20% de ahorro en agua, un 40% en la energía de los materiales y un 20% en energía general. El país suma 128 desarrollos en este renglón.

Requiere alcanzar como mínimo un 20% de ahorro en agua, un 40% en la energía de los materiales y un 20% en energía general. El país suma 128 desarrollos en este renglón.

Zero Carbon EDGE: Representa la máxima categoría del sello, exigiendo un 100% de ahorro en energía operacional junto con reducciones del 20% en agua y 20% en materiales. La Unidad Colombia BUG1A es el único proyecto nacional en este nivel.

Compromisos del sector constructor frente al desafío climático

Guillermo Herrera, presidente de Camacol, extendió un llamado formal a las empresas desarrolladoras del país para que avancen de forma progresiva dentro de las escalas de esta certificación. El directivo enfatizó el rol de estas herramientas dentro del contexto ambiental contemporáneo.

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"El cambio climático es uno de los mayores desafíos globales, y la construcción sostenible es determinante en su mitigación", dijo Herrera. De acuerdo con las estimaciones gremiales, los sellos de sostenibilidad actúan como el mecanismo principal para auditar y verificar que los entornos construidos cumplan con las metas de reducción de gases de efecto invernadero y eleven sus estándares de cara a las normativas de transición ecológica vigentes.