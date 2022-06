"No hay gobierno en el Parque Los Nevados": abogado cuya tutela derivó en arresto contra Duque

El abogado Juan Felipe Rodríguez Vargas, demandante en el proceso que derivó en una orden de arresto por cinco días contra el presidente Iván Duque dictada por el Tribunal Superior de Ibagué, habló en Mañanas BLu sobre los fundamentos de su acción judicial.

"No estamos diciendo que se invada de fuerza pública, pero hay muchísimos ilícitos que se están cometiendo en el Parque Nacional Los Nevados. Tráfico de flora y fauna, no hay gobierno en el Parque Los Nevados", denunció el abogado.

Sobre la decisión de arrestar a Iván Duque, Rodríguez Vargas, calificó el fallo como inédito y opinó que la polémica está abierta.

"La finalidad no es este tipo de situaciones. Fue en contra del presidente, que fue uno de los tutelados. Es una decisión inédita. Si medimos la providencia del tribunal, tiene sus argumentos. El debate jurídico está abierto, creo que es una oportunidad de abrirlo. Sin embargo, si vemos la providencia del tribunal, tiene sus argumentos. Yo considero que puede ser probable. Al arresto no se circunscribe a un specto legal o disciplinario. La decisión no está en firme, la Corte Suprema La debe revisar. Sería un arresto transitorio. No se está ordenando un arresto intramural, sino domiciliario", indicó Ródriguez.

"El presidente se ha escudado en el fuero para evadir una cosa que es central en la discusión, el cumplimiento del fallo de tutela. Invoca el fuero porque no ha podido acreditar ante la justicia el cumplimiento del fallo de tutela", añadió.

para calificar de inconstitucional la orden del Tribunal Superior de Ibagué, ya que ha tenido varios desaciertos en la materia.

"El presidente tilda como inconstitucional la medida, pero lo hemos visto con muchos desaciertos, como la ley de garantías, la cadena perpetua a violadores. No es que Duque sea un constitucionalista puro, aunque quiera ser magistrado de la Corte Constitucional", indicó.

"Es una verguenza, se declaró el parque nacional desde 1973 y cuando interpuse la tutela no había una declaración de área de moartiguación ni zona protegida. Aquí no hay que desinstitucionalizar más la justicia, no podemos decirle prevaricadores a magistrados porque sacaron una sentencia que afecta al presidente. Duque no respeta a la justicia", complementó.