16 de julio de 2021 – Meridiano BLU, programa completo

Este viernes en Meridiano BLU, toda la información sobre la denuncia hecha por vecinos de la zona del Tintal, en Bogotá, en la cual aseguran que un grupo de más de 50 jóvenes decidió instalar un campamento detrás de la Universidad Distrital. El problema, dicen los habitantes de este punto, es que son personas que permanecen encapuchados y realizando “patrullajes”.

“Estamos preocupados, vemos muchos encapuchados y patrullan, llegan motos, bicicletas y no sabemos qué hacen, podemos llegar hasta el límite del conjunto y de ahí no nos dejan pasar, como si el terreno fuera de ellos, no entendemos dónde están las autoridades protegiendo a los vecinos”, dijo Lucero Ordóñez, residente de la zona.

Además, capturan a presunto responsable de abuso sexual de tres niñas en hogar del ICBF en Barrancabermeja.

Por último, información sobre las acusaciones al primer ministro interino de Haití, Claude Joseph, de estar relacionado con el asesinato del presidente Jovenel Moise.

Estos y los hechos que son noticia en Colombia y el mundo en Meridiano BLU: