Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 27 de noviembre de 2026:



El número de colombianos que gana exactamente un salario mínimo se redujo prácticamente a la mitad, al pasar de 2,3 millones a 1,1 millones en un año. Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), atribuyó esta caída al incremento decretado por el Gobierno anterior y advirtió que actualmente 12,6 millones de colombianos ganan menos del mínimo. Aunque evitó revelar la propuesta de aumento del gremio para 2027, aseguró que el incremento debería estar muy cerca de la inflación y la productividad, y consideró que no debería aproximarse a los dos dígitos.

Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), atribuyó esta caída al incremento decretado por el Gobierno anterior y advirtió que actualmente 12,6 millones de colombianos ganan menos del mínimo. Aunque evitó revelar la propuesta de aumento del gremio para 2027, aseguró que el incremento debería estar muy cerca de la inflación y la productividad, y consideró que no debería aproximarse a los dos dígitos. El Fondo Milagro abrió la convocatoria para que las familias que perdieron sus viviendas durante el terremoto del 10 de agosto puedan acceder a subsidios de vivienda nueva . Luis Felipe Henao, director del fondo, anunció recursos cercanos a los $3,5 billones, de los cuales el 60 % se invertiría en el Valle del Cauca. Inicialmente habría una oferta de 1.600 viviendas construidas o en proceso de construcción para los damnificados de Cali y su área metropolitana.

. Luis Felipe Henao, director del fondo, anunció recursos cercanos a los $3,5 billones, de los cuales el 60 % se invertiría en el Valle del Cauca. Inicialmente habría una oferta de 1.600 viviendas construidas o en proceso de construcción para los damnificados de Cali y su área metropolitana. El exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, fue capturado en España mediante una notificación roja de Interpol . El exmandatario es investigado por presuntos delitos de explotación sexual comercial de una persona menor de 18 años, acceso carnal violento y acto sexual violento. La orden de captura había sido expedida el pasado 9 de septiembre y ahora deberá adelantarse el trámite de extradición para su eventual traslado a Colombia.

. El exmandatario es investigado por presuntos delitos de explotación sexual comercial de una persona menor de 18 años, acceso carnal violento y acto sexual violento. La orden de captura había sido expedida el pasado 9 de septiembre y ahora deberá adelantarse el trámite de extradición para su eventual traslado a Colombia. El suministro de energía fue restablecido en los cinco departamentos del suroccidente del país afectados por un atentado contra la infraestructura eléctrica . El Ministerio de Minas y Energía confirmó la recuperación del servicio en Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá y el sur del Huila. Sin embargo, advirtió que el sistema continúa en alerta mientras avanzan los trabajos de reconstrucción de la infraestructura afectada en Taminango, Nariño.

. El Ministerio de Minas y Energía confirmó la recuperación del servicio en Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá y el sur del Huila. Sin embargo, advirtió que el sistema continúa en alerta mientras avanzan los trabajos de reconstrucción de la infraestructura afectada en Taminango, Nariño. Una fotografía de José Félix Lafaurie con Iván Cepeda desató una controversia entre el presidente de Fedegán y el presidente Abelardo de la Espriella . El mandatario cuestionó el encuentro y anunció que su Gobierno se entenderá directamente con los productores ganaderos. Lafaurie rechazó que el saludo al congresista implique una alianza política y explicó que al Congreso Nacional de Ganaderos fueron invitados dirigentes de distintas corrientes. María Fernanda Cabal también cuestionó la interpretación del jefe de Estado.

. El mandatario cuestionó el encuentro y anunció que su Gobierno se entenderá directamente con los productores ganaderos. Lafaurie rechazó que el saludo al congresista implique una alianza política y explicó que al Congreso Nacional de Ganaderos fueron invitados dirigentes de distintas corrientes. María Fernanda Cabal también cuestionó la interpretación del jefe de Estado. Un proyecto de ley busca permitir que las autoridades recuperen celulares y otros objetos robados sin esperar una orden previa de allanamiento de la Fiscalía . La iniciativa permitiría actuar cuando existan pruebas precisas e inmediatas sobre la ubicación del artículo hurtado, aunque el procedimiento estaría sujeto a un control judicial posterior. Según el representante Julio César Triana, en Colombia solamente se recuperan ocho de cada 100 celulares robados.

. La iniciativa permitiría actuar cuando existan pruebas precisas e inmediatas sobre la ubicación del artículo hurtado, aunque el procedimiento estaría sujeto a un control judicial posterior. Según el representante Julio César Triana, en Colombia solamente se recuperan ocho de cada 100 celulares robados. El Black Friday concentra entre el 25 % y el 30 % de las compras navideñas, según Fenalco . Eugenia Zarama, subdirectora de Fenalco Bogotá, aseguró que el 80 % de los comerciantes de Bogotá y Cundinamarca se sumó a esta jornada, con descuentos que pueden superar el 60 %. Entre los productos más demandados están los juguetes, la ropa, el calzado y la tecnología. También recomendó comparar precios, verificar las garantías, exigir factura y comprobar la autenticidad de las páginas antes de realizar compras por internet.

. Eugenia Zarama, subdirectora de Fenalco Bogotá, aseguró que el 80 % de los comerciantes de Bogotá y Cundinamarca se sumó a esta jornada, con descuentos que pueden superar el 60 %. Entre los productos más demandados están los juguetes, la ropa, el calzado y la tecnología. También recomendó comparar precios, verificar las garantías, exigir factura y comprobar la autenticidad de las páginas antes de realizar compras por internet. La crisis hospitalaria continúa agravándose con niveles de ocupación superiores al 400 % en las urgencias de la Clínica Foscal de Floridablanca . La institución enfrenta deudas superiores a los $600.000 millones por parte de las EPS y tiene sus unidades de cuidados intensivos al 100 % de ocupación. Una situación similar enfrenta el Hospital San Vicente Fundación de Medellín, cuyo servicio de urgencias registra una ocupación cercana al 300 %.

. La institución enfrenta deudas superiores a los $600.000 millones por parte de las EPS y tiene sus unidades de cuidados intensivos al 100 % de ocupación. Una situación similar enfrenta el Hospital San Vicente Fundación de Medellín, cuyo servicio de urgencias registra una ocupación cercana al 300 %. Los comerciantes afectados por el incendio del centro comercial Gran San, en Bogotá, comenzaron a reabrir sus negocios con la esperanza de recuperarse durante la temporada navideña. El incendio del pasado 16 de noviembre afectó 46 locales y dejó pérdidas que, en uno de los establecimientos visitados por Blu Radio, se estiman entre $170 y $180 millones. Algunos comerciantes tuvieron que adelantar sus colecciones para volver a surtir los negocios y ahora invitan a los colombianos a apoyar la industria nacional y realizar sus compras de fin de año en San Victorino.

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