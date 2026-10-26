Afinia, contra el reloj para evitar cortes: 26 de octubre 2026, Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este lunes, 26 de octubre de 2026:



Afinia deberá pagar una deuda de $131.000 millones antes del viernes para evitar que comiencen limitaciones en el suministro de energía a sus usuarios . De activarse el proceso, los cortes empezarían con tres horas diarias y podrían aumentar si la obligación supera los 60 días, aunque hospitales y servicios esenciales quedarían excluidos. La compañía asegura que por cada $100 que destina a comprar energía recupera apenas $57 y enfrenta además otro vencimiento previsto para el 9 de noviembre.

. De activarse el proceso, los cortes empezarían con tres horas diarias y podrían aumentar si la obligación supera los 60 días, aunque hospitales y servicios esenciales quedarían excluidos. La compañía asegura que por cada $100 que destina a comprar energía recupera apenas $57 y enfrenta además otro vencimiento previsto para el 9 de noviembre. La Fiscalía abrió una indagación por las denuncias sobre presuntas irregularidades en la contratación de mujeres durante el gobierno de Gustavo Petro. Angie Rodríguez, Laura Sarabia y otros exfuncionarios del Dapre serán llamados a declarar, mientras una denuncia relacionada con estos hechos también llegó a la Corte Suprema de Justicia. Las autoridades deberán determinar si existió utilización de contratos públicos a cambio de favores sexuales, señalamientos que el expresidente Petro ha negado.

Angie Rodríguez, Laura Sarabia y otros exfuncionarios del Dapre serán llamados a declarar, mientras una denuncia relacionada con estos hechos también llegó a la Corte Suprema de Justicia. Las autoridades deberán determinar si existió utilización de contratos públicos a cambio de favores sexuales, señalamientos que el expresidente Petro ha negado. La familia de Angie Valentina Rodríguez pide que su muerte no sea investigada únicamente como un accidente de tránsito. Luz Dary Ruiz, madre de la joven universitaria, aseguró que su hija había vivido episodios de violencia durante su relación sentimental y sostuvo que existen elementos en un celular que podrían ayudar a establecer qué ocurrió antes de que cayera de una camioneta en Cajicá. Las autoridades buscan cámaras de seguridad que permitan determinar si la caída fue accidental o provocada.

Luz Dary Ruiz, madre de la joven universitaria, aseguró que su hija había vivido episodios de violencia durante su relación sentimental y sostuvo que existen elementos en un celular que podrían ayudar a establecer qué ocurrió antes de que cayera de una camioneta en Cajicá. Las autoridades buscan cámaras de seguridad que permitan determinar si la caída fue accidental o provocada. Bogotá intensificó los controles sobre licores, dulces y otros productos antes de las celebraciones de Halloween . Martha López Pérez, subdirectora de Vigilancia en Salud Pública de la Secretaría de Salud, recomendó verificar empaques, fechas de vencimiento, sellos y etiquetas, además de comprar licor únicamente en lugares seguros. También pidió precaución con máscaras, maquillaje y lentes de contacto, que deben adquirirse en establecimientos autorizados y utilizarse siguiendo las recomendaciones sanitarias.

. Martha López Pérez, subdirectora de Vigilancia en Salud Pública de la Secretaría de Salud, recomendó verificar empaques, fechas de vencimiento, sellos y etiquetas, además de comprar licor únicamente en lugares seguros. También pidió precaución con máscaras, maquillaje y lentes de contacto, que deben adquirirse en establecimientos autorizados y utilizarse siguiendo las recomendaciones sanitarias. El accidente del bus en el que viajaba Kbeto Zuleta dejó cuatro personas muertas y al cantante gravemente herido . Jorge Patiño Gómez, alcalde de Bosconia, informó que 21 heridos fueron trasladados al municipio y confirmó que el artista perdió una pierna por debajo de la rodilla y permanecía en condición delicada mientras se preparaba su traslado a Bogotá. Las causas del siniestro siguen bajo investigación y el mandatario señaló que todavía no existe certeza sobre lo ocurrido con el conductor.

. Jorge Patiño Gómez, alcalde de Bosconia, informó que 21 heridos fueron trasladados al municipio y confirmó que el artista perdió una pierna por debajo de la rodilla y permanecía en condición delicada mientras se preparaba su traslado a Bogotá. Las causas del siniestro siguen bajo investigación y el mandatario señaló que todavía no existe certeza sobre lo ocurrido con el conductor. Drogas La Rebaja acumula pérdidas por $170.000 millones y ha cerrado más de 100 puntos de venta durante la intervención. El sindicato de trabajadores de Copservir también advirtió que la planta de personal habría pasado de unos 5.800 empleados a cerca de 5.100, lo que representa alrededor de 700 puestos menos. Los trabajadores han pedido al Gobierno tomar decisiones para evitar un mayor deterioro financiero de la cooperativa.

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