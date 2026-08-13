Alzas de hasta $1 millón en arriendo por terremoto: 13 agosto 2026, Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 13 de agosto de 2026:



En el municipio de soledad, bomberos rescataron los cuerpos de dos trabajadores que murieron asfixiados por gases cuando realizaban la conexión de unas tuberías.

A pesar de haber pasado 72 horas desde el terremoto, los organismos de rescate de Cali c ontinúan sus labores de búsqueda con la esperanza de encontrar más personas o animales bajo los escombros

con la esperanza de encontrar más personas o animales bajo los escombros Cerca del 90 % de viviendas del corregimiento de La Florida, en el municipio de Versalles, en Valle del Cauca, colapsaron . Tampoco hay agua, energía y los problemas de comunicación continúan.

. Tampoco hay agua, energía y los problemas de comunicación continúan. En Pereira, la Personería elevó una queja ante la Superintendencia por denuncias que señalan que se han cobrado alimentos básicos por encima de $100.000 y que los arriendos han subido entre $400.000 y un millón de pesos.

Escuche el programa completo aquí: