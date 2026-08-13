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Alzas de hasta $1 millón en arriendo por terremoto: 13 agosto 2026, Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de ago, 2026

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 13 de agosto de 2026:

  • En el municipio de soledad, bomberos rescataron los cuerpos de dos trabajadores que murieron asfixiados por gases cuando realizaban la conexión de unas tuberías.
  • A pesar de haber pasado 72 horas desde el terremoto, los organismos de rescate de Cali continúan sus labores de búsqueda con la esperanza de encontrar más personas o animales bajo los escombros
  • Cerca del 90 % de viviendas del corregimiento de La Florida, en el municipio de Versalles, en Valle del Cauca, colapsaron. Tampoco hay agua, energía y los problemas de comunicación continúan.
  • En Pereira, la Personería elevó una queja ante la Superintendencia por denuncias que señalan que se han cobrado alimentos básicos por encima de $100.000 y que los arriendos han subido entre $400.000 y un millón de pesos.

Escuche el programa completo aquí:

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