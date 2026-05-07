Ataque estación de Policía en Jamundí: 7 mayo 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 7 de mayo de 2026:



Un ataque armado contra la subestación de Policía del corregimiento de Robles, zona rural de Jamundí, mantiene en alerta a las autoridades.

mantiene en alerta a las autoridades. Tropas del Ejército fueron blanco de dos asonadas en Nariño; más de 900 personas habrían sido instrumentalizadas por disidencias de las Farc.

más de 900 personas habrían sido instrumentalizadas por disidencias de las Farc. Las Fuerzas Militares siguen sin poder ingresar a la zona rural de Briceño, donde estaría el cuerpo del periodista Mateo Pérez , presuntamente asesinado por disidencias de alias ‘Calarcá’.

, presuntamente asesinado por disidencias de alias ‘Calarcá’. Crecen las diferencias internas en el Gobierno por la política de paz total; equipos negociadores hablan de “gobernanza territorial” frente al control de las disidencias en varias regiones del país.

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