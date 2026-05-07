En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Mateo Pérez
Marco Rubio en el Vaticano
Hantavirus
EEUU - Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Ataque estación de Policía en Jamundí: 7 mayo 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Sylvia Patiño, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de may, 2026

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 7 de mayo de 2026:

  • Un ataque armado contra la subestación de Policía del corregimiento de Robles, zona rural de Jamundí, mantiene en alerta a las autoridades.
  • Tropas del Ejército fueron blanco de dos asonadas en Nariño; más de 900 personas habrían sido instrumentalizadas por disidencias de las Farc.
  • Las Fuerzas Militares siguen sin poder ingresar a la zona rural de Briceño, donde estaría el cuerpo del periodista Mateo Pérez, presuntamente asesinado por disidencias de alias ‘Calarcá’.
  • Crecen las diferencias internas en el Gobierno por la política de paz total; equipos negociadores hablan de “gobernanza territorial” frente al control de las disidencias en varias regiones del país.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad