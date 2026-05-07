Ataque estación de Policía en Jamundí: 7 mayo 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 7 de may, 2026
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 7 de mayo de 2026:
- Un ataque armado contra la subestación de Policía del corregimiento de Robles, zona rural de Jamundí, mantiene en alerta a las autoridades.
- Tropas del Ejército fueron blanco de dos asonadas en Nariño; más de 900 personas habrían sido instrumentalizadas por disidencias de las Farc.
- Las Fuerzas Militares siguen sin poder ingresar a la zona rural de Briceño, donde estaría el cuerpo del periodista Mateo Pérez, presuntamente asesinado por disidencias de alias ‘Calarcá’.
- Crecen las diferencias internas en el Gobierno por la política de paz total; equipos negociadores hablan de “gobernanza territorial” frente al control de las disidencias en varias regiones del país.
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